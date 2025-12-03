أحمد موسى: إثيوبيا تمتلك وفرة مائية وتضغط على مصر رغم دعمها التاريخي

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا تتمتع بموارد مائية هائلة، من بينها ما يقرب من 950 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، إضافة إلى أن 95% من أراضيها خضراء، مقارنة بمصر التي تمثل الصحراء أغلب مساحتها.



ولفت خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن هذه الوفرة المائية تجعل ادعاءات إثيوبيا بشأن حصص المياه غير منطقية، مضيفًا: "هم يمتلكون كل هذه المياه… وباصين على حصة مصر".



وذكّر موسى بالدعم الذي قدمته مصر لإثيوبيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معتبرًا أن هذا التاريخ لا يقابل الآن بالتقدير.



وأكد على أن مصر لن تتراجع عن حقوقها المائية، قائلاً: "حق الـ100 مليون مصري محفوظ… ولن نتنازل عن كوب مياه واحد".



