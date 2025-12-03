قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبرعت بذهبها بقيمة 200 ألف لمصر والرئيس السيسي كرمها.. من هي الحاجة سبيلة؟

الحاجة سبيلة و السيسي
الحاجة سبيلة و السيسي
رشا عوني

وفاة الحاجة سبيلة .. صاحبة الموقف الشهم الذي اشتهرت به بعد تبرعها بكامل ثروتها لمصر ووهبت كل ما تملك لبلدها، لتصبح أيقونة العطاء و كرمها الرئيس السيسي تقديرا لموقفها النبيل . 

وفاة الحاجة سبيلة 

وفاة الحاجة سبيلة 

أعلن جلال رسلان، نجل الحاجة سبيله علي عجيزة، ابنة قرية ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك بعد سنوات من تبرعها بثروتها كاملة لصالح صندوق "تحيا مصر"، واستقبالها من الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

تشييع جنازة الحاجة سبيلة غدا

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بقرية ميت العامل مركز أجا.

وبحسب اسرتها ،سيتم إقامة صلاة الجنازة عليها عقب صلاة ظهر غدا الخميس، ثم تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

وفاة الحاجة سبيلة 

صندوق تحيا مصر تنعي الحاجة سبيلة

وبعد وفاتها، نعى صندوق تحيا مصر بخالص الأسى رحيل الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، مشددًا على أنها جسدت نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية، بما حملته من قيم الرحمة والعطاء والتراحم.

وأشار الصندوق إلى أن مسيرتها الإنسانية ستظل شاهدًا على إخلاصها للوطن، وما قدمته من تضحيات كان لها بالغ الأثر في دعم المبادرات المجتمعية.

وأكد الصندوق اعتزازه الكبير بمساهمتها الثمينة ودورها الإنساني الذي ترك بصمة طيبة، مقدمًا خالص التعازي إلى أسرتها، وداعيًا الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، ويجعل ما قدمته في ميزان حسناتها، ويسكنها فسيح جناته.

الحاجة سبيلة تتبرع بذهبها لمصر 

في 22 مارس 2017، التقت الحاجة سبيلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة، وسلمته تبرعها بنفسها، في ليلة الاحتفال بعيد الأم.

السيسي يكرم الحاجة سبيلة 

وبعد موقفها ، كرم الرئيس  السيسي  خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية بمقر رئاسة الجمهورية، واعتبرها الجميع مثالًا للمرأة المصرية وأطلقوا عليها لقب «أيقونة العطاء».

الحاجة سبيلة والسيسي 

من هي الحاجة سبيلة؟ 

الحاجة سبيلة عجيزة، من قرية ميت العامل بمحافظة الدقهلية، توفيت عن عمر ناهز 76 عامًا.

نشأت في أسرة بسيطة، واعتمدت مع زوجها على تجارة صغيرة لبناء مستقبل لأولادهما.

الحاجة سبيلة لديها 5 أبناء ذكور وابنتين، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحفاد.

أبناؤها في وظائف متعددة، من بينهم عامل في الميكنة الزراعية، ومهندس زراعي، وموظف حكومي، وآخر يعمل في التجارة.

وفاة الحاجة سبيلة الحاجة سبيلة الحاجة سبيلة والسيسي رحيل الحاجة سبيلة الحاجة سبيلة تتبرع لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

لاروسي
لاروسي
لاروسي

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد