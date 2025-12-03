بقدرات تصوير فائقة ..إليك أهم مواصفات هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس

أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث طرازاتها الرائدة، وهو هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس، والذي يُحدث ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية. لا يقتصر هذا الهاتف على منافسة هاتف آبل الجديد آيفون 17 برو ماكس، بل يُحدث ثورةً في هذا المجال.

مواصفات هاتف Mate 80 Pro Max

أبرز ما يميز هاتف Mate 80 Pro Max هو الشاشة و يتميز هاتف Mate 80 Pro Max بشاشة OLED ضخمة ثنائية الطبقات مقاس 6.9 بوصة، وتفتخر هواوي بقدرتها على الوصول إلى سطوع مذهل يصل إلى 8000 شمعة.

على الجانب الآخر يأتي الهاتف لتقنية OLED مما يتيح سطوعًا أكبر مع الحفاظ على عمر الشاشة الطويل وتوفير الطاقة. ووفقًا لهواوي، تُحسّن هذه التقنية المتقدمة أيضًا التباين والحدة ودقة الألوان

إذا كانت الشاشة تلفت الانتباه، فإن نظام الكاميرا هو الميزة الأساسية البارزة. زودت هواوي هاتف Mate 80 Pro Max بكاميرا رائعة، تتضمن مجموعة من أربع كاميرات تتضمن عدستين تليفوتو منظارية.

ميزات هاتف Mate 80 Pro Max

تتميز الكاميرا بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة فريدة تتراوح بين f/1.4 وf/4.0. تساعدك هذه المرونة على التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، مما يتيح لك التقاط صور ممتازة في الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة أوسع

يأتي الهاتف أيضا بكاميرا بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وتوفر عدسة مكافئة بقياس 19.140 مم مع تكبير بصري 6.2x، وإن كان بفتحة عدسة f/3.2 أبطأ قليلاً.

يعد من المثير للاهتمام أن سعة البطارية ليست كبيرة كما تتوقع بالنظر إلى الميزات القوية الأخرى. يحتوي الجهاز على بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، وهي جيدة ولكنها ليست استثنائية. إلا أنه ، يمكنك شحنه بسرعة باستخدام الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.