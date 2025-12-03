قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
بقدرات تصوير فائقة ..إليك أهم مواصفات هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس

لمياء الياسين

أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث طرازاتها الرائدة، وهو هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس، والذي يُحدث ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية. لا يقتصر هذا الهاتف على منافسة هاتف آبل الجديد آيفون 17 برو ماكس، بل يُحدث ثورةً في هذا المجال. 

أبرز ما يميز هاتف Mate 80 Pro Max هو الشاشة و يتميز هاتف Mate 80 Pro Max بشاشة OLED ضخمة ثنائية الطبقات مقاس 6.9 بوصة، وتفتخر هواوي بقدرتها على الوصول إلى سطوع مذهل يصل إلى 8000 شمعة.

على الجانب الآخر يأتي الهاتف لتقنية OLED مما يتيح سطوعًا أكبر مع الحفاظ على عمر الشاشة الطويل وتوفير الطاقة. ووفقًا لهواوي، تُحسّن هذه التقنية المتقدمة أيضًا التباين والحدة ودقة الألوان
إذا كانت الشاشة تلفت الانتباه، فإن نظام الكاميرا هو الميزة الأساسية البارزة. زودت هواوي هاتف Mate 80 Pro Max بكاميرا رائعة، تتضمن مجموعة من أربع كاميرات تتضمن عدستين تليفوتو منظارية. 

 تتميز  الكاميرا بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة فريدة تتراوح بين f/1.4 وf/4.0. تساعدك هذه المرونة على التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، مما يتيح لك التقاط صور ممتازة في الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة أوسع

يأتي الهاتف أيضا بكاميرا بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وتوفر عدسة مكافئة بقياس 19.140 مم مع تكبير بصري 6.2x، وإن كان بفتحة عدسة f/3.2 أبطأ قليلاً.

يعد من المثير للاهتمام أن سعة البطارية ليست كبيرة كما تتوقع بالنظر إلى الميزات القوية الأخرى. يحتوي الجهاز على بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، وهي جيدة ولكنها ليست استثنائية. إلا أنه ، يمكنك شحنه بسرعة باستخدام الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.

