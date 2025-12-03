رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار

عقدت الحكومة اليوم اجتماعها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهله بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، متوجهاً بخالص التحية والتقدير إلى القوات المسلحة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال الاجتماع ـ أبرز الأنشطة الحكومية التي تمت مؤخراً، والتي تستهدف تعزيز جهود التنمية والتطوير في مختلف القطاعات،

رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار كل عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في لجنة الدين وضعنا مسهدفات منها حجم الإقتراض وكيف يتم تخفيض الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الجزء الاكبر من زيادة حجم الدين، كان الاقتراض بعملات أخرى غير الدولار ومنها اليورو، ولو انخفض سعر الدولار امام اليورو يبدأ رقم الدين في الزيادة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الجزء الكبر من الدين والزيارة الرقمية التي حدثت نتيجة ان الدولار ضعف أمام الدولار وبعض العملات ألأخرى، مؤكدا أنه من المحتمل مع قوة الدولار، ينخفض رقم الدينن تلقائيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن تركيزنا على خفض الدين الخارجي، مؤكدا أنه نعمل بخطة واضحة على الأقل في كل عام تخفيض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار.

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة ديناميكية تم وضعها منذ 3 سنوات، ولكن بسبب أوضاع المنطقة، كانت الوثيقة في حاجة إلى تطوير وتحديث.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، إن هناك قطاعات هامة ولا بد من دخول القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقا لتلك المتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة.

مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها حجم من الأراضي غير المستغلة على كورنيش النيل وتابعة لعدة جهات في الدولة.



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" من المهم أن نقوم بتقييم هذه الأراضي ونحدد النشاط المناسب لها للاستفادة من الواجهة شديدة التميز المتواجدة عليها هذه الأراضي ".



وتابع مدبولي :" لما ألاقي الأراضي دي مستغلة في جراجات وهل يعقل هذا الامر وهذه الأراضي متواجدة على كورنيش النيل ".



واكمل مدبولي :" تم حصر الأراضي المتواجدة على كورنيش النيل ونحدد لكل قطعة أرض النشاط المناسب لها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ".



ولفت مدبولي :" نعمل على تعظيم أصول الدولة ونستفيد منها لأن أي نشاط نقوم به على أراضي كورنيش النيل سوف يوفر للدولة الكثير ".





مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، له مكانة كبيرة في مثل هذه المعارض الموجودة في العالم.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة، أن المعرض يتم للمرة الرابع وحقق نجاحات كبيرة، وأصبح له مكان ضمن المعارض الدولية لمثل هذا النوع، من المعروضات.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بهذه الصناعة، للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وأن الجميع كان فخورا بما حدث في الصناعات الوطنية.



مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا

علن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الموجهة للقطاع السياحي، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز قدرة القطاع على التوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن الحزمة الجديدة تتضمن إضافة أنشطة سياحية جديدة ضمن منظومة الحوافز.

وأشار إلى أهمية المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشروعات، الفترة الحالية لما يمثله من قيمة حضارية وسياحية ضخمة لمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود طموحات كبيرة لزيادة الطاقة الفندقية في مختلف المدن السياحية، قائلاً:"نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال الفترة المقبلة"، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السياحة في مصر وتحسين البنية التحتية للقطاع.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على تطوير القطاع السياحي دون الإضرار بالنسيج الحضري للمناطق التاريخية، مع الحرص على أن تحقق المشروعات الجديدة المردود السياحي والاقتصادي المطلوب، بما يحافظ على الهوية المصرية ويضمن استدامة التنمية.



مدبولي: الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار

مدبولي: الإيجار القديم أحد أسباب تدهور المباني الآيلة للسقوط.. وحصر شامل للمنشآت الخطرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أحد العوامل الرئيسية وراء تزايد ظاهرة المباني الآيلة للسقوط في عدد من محافظات الجمهورية هو نظام الإيجار القديم، الذي لم يُمكّن المالك لسنوات طويلة من تطوير العقار أو صيانته بالشكل اللازم.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الظاهرة تتواجد في مختلف المحافظات، مع تركز أكبر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ حصر شامل ودقيق لهذه المنشآت لتحديد حجم المشكلة وتعامل الدولة معها.

وأضاف رئيس الوزراء أن العديد من هذه المباني بات يمثل خطرًا حقيقيًا على السكان، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بشكل عاجل لمعالجة أوضاعها، مع إعداد دراسة متكاملة للاستفادة من المواقع المتميزة التي تقع فيها تلك المساكن، بما يضمن تطوير المناطق ورفع جودة الحياة بها.





قال رئيس الوزراء إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، سواء على مستوى التراخيص أو تخصيص الأراضي أو تطبيق الحوافز المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكشف مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تأتي استكمالًا لحزم سابقة استهدفت دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير النظام الضريبي وضمان استقراره ووضوحه أمام المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف التسهيلات الضريبية يعد أولوية للحكومة، موضحًا أنه يتم تنفيذ 4 حزم من هذه التسهيلات بدأت منذ العام الماضي، وأن الدولة عازمة على المضي قدمًا في تطوير المنظومة الضريبية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

رئيس الوزراء: نخطط لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرامات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع التعدين أعلن مؤخرا عن مجموعة من الحوافز الجديدة لتشجيع الشركات العالمية للبحث والتنقيب.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة، أن الدولة بصدد إطلاق المسح الجيولوجي الجديد وفق أحدث التقنيات.



وأوضح رئيس الوزراء: لدينا أرقام طموحة لإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بمنطقة الأهرام، وأن تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية لتحقيق المردود السياحي المنشود.



وتابع رئيس الوزراء، أن تطوير القاهرة التاريخية يرتكز على ترميم الآثار مع الحفاظ على طابعها الأصلي.

وأشار إلى أن قطاع التعدين نوليه إهتمام شديد جدا الفترة القادمة، وكل فترة نعلن عن نجاحات جديدة فى قطاع الغاز والبترول .. ووزير البترول أطلق مجموعة من الحوافز الجديدة، وجزء من توجه الدولة هو إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لهذا الموضوع من أجل إستكشاف المناطق الأكثر ثراءا بالمعادن النادرة والطبيعية .. والخطة التي نطلقها فى هذا الأمر أصبحت تتحرك بصورة جيدة”.