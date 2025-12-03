مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معرض إيديكس حقق مكانة متقدمة بين المعارض العالمية الممثالة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة أتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الإستثمار، موضحا أن الرئيس السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.



وتابع أن الدولة بصدد تحديث وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أن الحكومة أتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الإستثمار.

وأشار إلى أن قطاع التعدين نوليه إهتمام شديد جدا الفترة القادمة، وكل فترة نعلن عن نجاحات جديدة فى قطاع الغاز والبترول .. ووزير البترول أطلق مجموعة من الحوافز الجديدة، وجزء من توجه الدولة هو إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لهذا الموضوع من أجل إستكشاف المناطق الأكثر ثراءا بالمعادن النادرة والطبيعية .. والخطة التي نطلقها فى هذا الأمر أصبحت تتحرك بصورة جيدة”.