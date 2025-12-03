الحكومة: تسهيلات ضريبية جديدة وتحديث "وثيقة ملكية الدولة" لدعم الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، لافتا إلى أن الدولة بصدد تحديث وثيقة ملكية الدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحديد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بشكل أكثر وضوحًا وشفافية.

وأشار إلى أن معرض إيديكس حقق مكانة متقدمة بين المعارض العالمية المماثلة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.