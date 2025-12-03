كجوك يعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن هذه الحزمة ستتبعها حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا استمرارية جهود الحكومة في هذا الإطار.

وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف، والذي يأتي ضمن مساعيها لتوفير سيولة ودعم مالي للمؤسسات والأفراد، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.