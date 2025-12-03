خاص.. تعرف على حقيقة رحيل مروان عطية من الأهلي فى يناير

نفى مصدر مسئول داخل النادي الأهلي ما تردد حول وصول عرض رسمي من أحد الأندية الإماراتية يطلب فيه التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الأهلي لم يتلق أى عروض فضلا عن ان الرغبة داخل النادي الأهلي هى استمرار مروان عطية مع الفريق، ولا توجد أى نية داخل فريق الكرة للتفريط فى خدمات مروان عطية فى تلك المرحلة .

وأوضح المصدر أن مروان عطية من العناصر الأساسية التى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى كافة المباريات وبالتالي حال وصول أى عرض سيتم تأجيله تماما فى تلك المرحلة خاصة أن المالي اليو ديانج لم يحسم موقفه من البقاء او الرحيل حتى الآن .

الغندور يكشف الاهتمام الإماراتي

وكان الإعلامي جمال الغندور، كشف عن أن عدة أندية إماراتية تتابع لاعب وسط الفريق مروان عطية تمهيدًا للتحرك رسميًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته ببرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن أندية الشارقة وأهلي دبي والجزيرة بدأت بالفعل في دراسة إمكانية تقديم عروض رسمية للاعب في يناير، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الغندور أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، لكن إدارة التعاقدات تتابع الموقف بدقة، في ظل توقعات بتزايد الاهتمام باللاعب مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأشار الغندور إلى أن موقف الأهلي من رحيل مروان عطية سيكون مرتبطًا برؤية المدير الفني ييس توروب واحتياجات الفريق، خصوصًا وأن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في وسط الملعب.