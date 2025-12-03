بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات.. ننشر مقاعد الوفد والتجمع على الفردي والقائمة

مع انتهاء المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب ، بدأت تتشكل خريطة مجلس النواب من الأحزاب الممثلة فيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير نصيب أحزاب الوفد والتجمع من المقاعد سواء الفردية أو القائمة ورصد جولات الإعادة التي سيخوضوها سواء في المرحلة الأولى أو الثانية.

حزب التجمع

على الرغم من أن حزب التجمع من أقدم الأحزاب على الساحة السياسية ، إلا أنه لم يحالفه الحظ للفوز بأي مقعد من المقاعد الفردية سواء في المرحلة الأولى أو الثانية من انتخابات مجلس النواب.

إلا انه مرشحه أحمد بلال البرلسى، اكتفى بخوض جولة الإعادة في دائرة المحلة الكبرى بمحافظة العربية.

أما بالنسبة للقائمة فقد حصد حزب التجمع مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر كالتالي:

عاطف مغاوري، عن قائمة شرق الدلتا

هلال الدندراوي، عن قائمة الجيزة وجنوب الصعيد

ضحى عاصي، ومراسيل سمير، عن قائمة القاهرة والدلتا

حزب الوفد

انضم حزب الوفد إلى حزب التجمع أيضا ولم ينجح في الفوز بمقاعد فردية سواء في المرحلة الأولى أو الثانية من انتخابات مجلس النواب.

إلا أنه نجح كلا من محمد عبد العليم داود في خوض جولة الإعادة بمركز دسوق بكفر الشيخ وكذلك باسم عبد المحسن حجازى في الدائرة الأولى كفر الشيخ.

كما يخوض جولة الإعادة كلا من المستشار ياسر عرفة في دائرة أوسيم والوراق وإيهاب عبد العزيم في المنيا ووفقي المدني في سوهاج.

أما بالنسبة للقائمة، فقد حصد حزب التجمع مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر كالتالي:

ياسر الهضيبي

أنور بهادر

أيمن محسب

نشوى الشريف

ولاء الصبان

هويدا غانم

أسماء الجمال