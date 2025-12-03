رئيس الوزراء: خطة لتطوير القاهرة التاريخية وإقامة 10 آلاف غرفة فندقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، مع التوجيه بإطلاق تلك الحزمة؛ والتأكيد على أهمية مُواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية؛ قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، مشيرا إلي أن وزير البترول أعلن عن حوافز جديد في قطاع التعدين مثل الذهب والمعادن النادرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء أن قام بجولة في مشروعات القاهرة التاريخية، مؤكدا أنه ناقش خطة تطوير المنطقة المحيطة بمنطقة الظهران للاستفادة منها سياحيا وإقامة 10 آلاف غرفة فندقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع رئيس الوزراء أن تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية يهدف لتطوير شبكة الطرق وعودة الأصل لهذه المناطق، لتصبح مباني فندقية لجذب المزيد من السائحين لتحقيق المردود السياحي، مؤكدا أن رؤية الحكومة هي تضاعف أعداد السياحة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.