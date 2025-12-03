قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وزير المالية يعلن دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل

محمد البدوي

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنها تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.

تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تستهدف تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الحوافز الموجهة للملتزمين.

النظام الضريبي المبسط

وأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط يُعد من أبرز الإصلاحات التي تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا النظام ساهم في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، إلى جانب زيادة معدلات الانضباط الضريبي.

وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف لدعم الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.

 آلية إنهاء المنازعات الضريبية

وأشار الوزير إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية مكّنت الدولة من حل أكثر من 58 ألف منازعة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقليل النزاعات المتراكمة وتخفيف الضغط على لجان الطعون.

كما شدد على أن الوزارة تعمل على منع الازدواج في تحصيل الضرائب من الشركات القابضة والشركات التابعة لها، من خلال قواعد واضحة تضمن العدالة وعدم تكرار الضريبة على نفس الأنشطة.

