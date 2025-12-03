وزير المالية: القطاع الخاص يدعم الحكومة في المشروعات الكبرى

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك مشروعات استراتيجية تقوم بها الدولة، منها مشروع تحلية المياه، ومشروع الطاقة الجديدة المتجددة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور فاعل في تلك المشروعات، ويقوم بها القطاع الخاص، ويكون له دور مساهم وداعم للحكومة.

وقال أحمد كجوك، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، من العاصمة الإدارية الجديدة أنه نعمل على تعديلات بقانون الجمارك بحيث يكون نظام الترانزيت بوضع أسهل، خاصة أن مصر لديها موانئ متميزة ويممن استغلاها في حرية انتقال البضائع.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.