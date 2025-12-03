قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السيد القصير يتابع سير التصويت بالمحافظات.. ويؤكد دعم مرشحي الجبهة الوطنية بانتخابات النواب

السيد القصير
السيد القصير
حسن رضوان

تابع السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عمليات التصويت في المحافظات التي تشهد انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال تفقده الغرفة المركزية للحزب، بالتزامن مع بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إلى جانب جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم، وذلك عبر خاصية الـ"زووم". 

وقال القصير: “الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة”. 

وشدد على ضرورة متابعة قيادات الحزب في المحافظات التي تشهد تصويتا لدعم مرشحي الجبهة الوطنية على أرض الواقع، وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكداً أن المشاركة تعكس حرص المواطن على ممارسة حقوقه الدستورية.

وأكد القصير التزام جميع كوادر الحزب بالضوابط والتعليمات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن متابعة الحزب تأتي في إطار الدور التنظيمي والإعلامي لدعم مرشحي الحزب وضمان مشاركة فاعلة تليق بحجم الدولة المصرية. 

كما شدد الأمين العام على أن الدعم الذي يقدمه الحزب لمرشحيه يأتي في إطار تعزيز التنافسية وتشجيع المواطنين على اختيار مرشحيهم بحرية، مؤكدًا أن غرفة عمليات الحزب ستستمر في متابعة العملية طوال اليوم لمواكبة أي مستجدات والتأكد من سير الانتخابات في أجواء عادلة ومنتظمة.

وجاءت أعمال الغرفة المركزية بمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، وذلك في إطار الحرص على الوقوف على كل مستجدات المشهد الانتخابي والتأكد من انتظام سير العملية دون أي معوقات.

وعكفت الغرفة على متابعة مجريات التصويت منذ الصباح الباكر من خلال الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية بأمانات الحزب في المحافظات المختلفة، والتواصل المباشر مع الأمناء عبر تقنية "زووم" للوقوف على تفاصيل كل دائرة أولًا بأول، بما يتيح تحديد أي مشكلات محتملة تواجه الناخبين والتدخل الفوري لحلها.

السيد القصير التصويت في المحافظات الجبهة الوطنية المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية

لنشر الوعي الديني.. البحوث الإسلامية يطلق قافلة واعظات الأزهر للواحات البحرية

وفد الأزهر يختتم زيارته لإسبانيا

لتعزيز التعاون.. وفد الأزهر يختتم زيارته لإسبانيا بلقاء عمدة مدينة بارلا

دعاء المغرب

دعاء المغرب.. كلمات مستجابة تمنحك البركة في الرزق

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد