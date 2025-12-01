قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: الانتخابات البرلمانية أساس التنمية والاستقرار

عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة والخبير السياسي
عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة والخبير السياسي
عبد الرحمن سرحان

أكد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية والخبير السياسي، أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة وجود مجلس نواب قوي يعكس حرص القيادة على تعزيز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية، مشدداً على أن الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل مشاركة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية ودعم الاستقرار الوطني في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشار رضوان، إلى أن مجلس النواب الفاعل يمثل بيت الأمة ومنصة للحوار البناء والمعمق، وهو قادر على استيعاب التنوع الفكري والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، بما يسمح بتنفيذ الأجندة الوطنية الطموحة ووضع المواطن في قلب أولويات السياسات العامة، وأن المجلس التشريعي يمتلك القدرة على تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، وصياغة قوانين وسياسات تحمي مصالح مصر العليا وتدعم التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

وشدد القيادي بحزب الجبهة ، على أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات تمثل أمانة وطنية، وكل صوت انتخابي رسالة واضحة تؤكد مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتعزز من شرعية البرلمان وقوته في تنفيذ برامجه وخططه الوطنية، وأن هذه المشاركة تمنح المجلس القدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة وحكمة، مؤكداً أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل ضمانة لاستقرار الوطن واستمرار النهضة الشاملة التي تشهدها مصر.

وأكد رضوان، أن مستقبل مصر مرتبط بإرادة أبنائها، وأن البرلمان الفعال هو العمود الفقري لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن الانتخابات فرصة لكل مصري ليكون شريكاً حقيقياً في رسم المستقبل، والمشاركة فيها ليست واجباً فحسب، بل مسؤولية وطنية تحدد مسار النهضة والتقدم في جميع المجالات، معتبراً أن قوة البرلمان وكفاءته هي مفتاح حماية مصالح الوطن العليا وتطوير قدراته المؤسسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس نواب قوي التنمية الانتخابات التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه

صورة أرشيفيةلا

انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان

صورة أرشيفية

الكيوت تثير الجدل في مصر .. هل تصبح بديلاً لـ التوك توك ؟

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد