سفيرة المنامة بالقاهرة: يوم المرأة البحرينية تجسيد لمسيرة داعمة للتميز والإبداع

أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، في الأول من شهر ديسمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار: "تميّز – إبداع – ابتكار" يشكّل مناسبة وطنية تعكس ما تحظى به المرأة البحرينية من تقدير ورعاية متواصلة، ودعم ثابت مهد الطريق أمامها لتجاوز مرحلة التمكين وصولًا إلى التقدم والريادة على المستويات كافة.



وأوضحت زينل، أن هذا اليوم يحمل دلالات وطنية عميقة باعتباره مناسبة تُبرز ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات راسخة وإنجازات نوعية في ظل النهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما يوليه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام كبير بتعزيز دور المرأة باعتبارها شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشادت السفيرة ، بالدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في إرساء بنية مؤسسية متقدمة لدعم المرأة، من خلال مبادرات ومشروعات استراتيجية أسهمت في توفير بيئة داعمة لتطوير قدراتها وإطلاق طاقاتها، مما مكّنها من تحقيق مستويات عالية من التميّز والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات.

وأكدت زينل، أن المرأة البحرينية حققت - عبر مسيرتها الممتدة - حضورًا متقدمًا في المجالات السياسية والدبلوماسية والتشريعية والنيابية والتعليم والصحة والاقتصاد والتقنية والابتكار والعلوم والرياضة والعمل الأهلي، وتولّت أدوارًا قيادية أسهمت في تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس الثقة الوطنية في قدراتها ويدعم التحول من مفهوم تمكين المرأة إلى تقدم المرأة ومشاركتها الكاملة في صناعة مستقبل البحرين.

وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالاستثمار في طاقات المرأة الشابة وتطوير مهاراتها وتعزيز مشاركتها في المسارات التنموية بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية وتوجهاتها المستقبلية، ويعزّز مكانة المملكة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بمشاركة المرأة وجودة حياتها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي والعلمي.

وبمناسبة هذا اليوم، رفعت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل أسمى التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققها المرأة اليوم هي ثمرة رؤية قيادية واعية، وإرادة وطنية صلبة، وإصرار نسائي متواصل على السعي نحو التميّز والإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة مملكة البحرين ويصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا.