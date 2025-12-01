في رابع زيارة رسمية .. ماكرون في الصين بعد غد

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين، تبدأ بعد غد الأربعاء، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.



وقال لين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية، إن الزيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وستكون الزيارة الرسمية الرابعة لماكرون إلى الصين.



وأوضح لين أن هذه الزيارة تأتي عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى فرنسا العام الماضي؛ بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.



وأشار المتحدث إلى أن شي من المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الفرنسي لتطوير العلاقات الصينية الفرنسية في ظل الظروف الجديدة، مضيفًا أن الرئيسين سيتبادلان أيضًا الآراء بشكل معمق حول القضايا الدولية والإقليمية الساخنة الرئيسية.



ومن المقرر أن يلتقي كل من رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج وتشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ماكرون على حدة خلال زيارته.



ولفت لين إلى أن فرنسا كانت أول دولة غربية كبرى تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين الجديدة، مؤكدًا أن العلاقات الصينية- الفرنسية تتمتع بتاريخ يستحق التقدير وتتمتع بقيم فريدة.