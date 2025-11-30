قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

القمر البارد
القمر البارد
أمينة الدسوقي

يستعد عشاق الفلك حول العالم لمتابعة واحدة من أبرز الظواهر السماوية في نهاية العام، مع ظهور "القمر البارد" الذي يُعد آخر قمر عملاق في عام 2025 ويتوقع الخبراء أن يجذب هذا البدر الأنظار لأنه سيكون مميزا بفضل حجمه وضيائه الاستثنائيين.

لماذا يبدو القمر أكبر من المعتاد؟

ينصح بمراقبة القمر البارد فور شروقه، حيث يظهر في تلك اللحظات أكبر مما يكون عليه عادة نتيجة ظاهرة بصرية تعرف باسم "وهم القمر"، إذ يبدو أكثر ضخامة عندما يكون قريبًا من الأفق.

ما هو القمر العملاق؟

يحدث القمر العملاق عندما يصل القمر إلى نقطة الحضيض، أي أقرب مسافة له من الأرض خلال مداره.

القمر

ووفقا لوكالة ناسا، يستخدم هذا المصطلح لوصف الأقمار الكاملة التي تكون ضمن 90% من هذه النقطة أو أقل.

ورغم أن المصطلح غير رسمي في علم الفلك، فإنه شائع الاستخدام لأنه يصف بوضوح ظاهرة البدر عندما يظهر أكبر بنحو 14% وأكثر سطوعا مما يبدو عليه في الأيام العادية.

تسميات الأقمار الكاملة

يأتي "القمر البارد" بعد:

قمر الحصاد في أكتوبر

قمر القندس في نوفمبر

أما تسميته فترتبط بليالي الشتاء الباردة في شهر ديسمبر.

تأثيرات القمر العملاق على الأرض

لا يقتصر تأثير القمر العملاق على مظهره المضيء في السماء، فاقترابه النسبي من الأرض يعزز قوة جاذبيته، مما يؤدي إلى ارتفاعات أكبر في المدّ والجزر.

كما يمكن رؤيته بوضوح بالعين المجردة دون أي معدات، بينما تمنح التلسكوبات والمناظير فرصة للاستمتاع بتفاصيل دقيقة لتضاريس سطحه.

موعد ظهور القمر البارد العملاق

يبلغ القمر ذروته في 4 ديسمبر عند الساعة 6:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيظل مرئيا طوال الليل، ما يمنح الجميع فرصة لمشاهدته.

وفي باقي مناطق العالم، يمكن رؤية القمر العملاق عند توقيت شروقه المحلي، حيث يبدو في أكبر حجم ظاهر له.

أفضل أماكن الرصد

للحصول على تجربة مشاهدة مثالية، ينصح بـ:

الابتعاد عن أضواء المدن وتلوث الضوء

اختيار أماكن مفتوحة أو مناطق ريفية

استخدام منظار أو تلسكوب صغير (اختياري)

حتى دون أي أدوات، سيظهر القمر البارد لامعا بما يكفي ليضفي لمسة ساحرة على سماء ديسمبر.

أين يكون ظهوره أوضح حول العالم؟

يمكن رؤية القمر البارد في معظم أنحاء العالم، مع اختلاف توقيتات المشاهدة حسب الموقع الجغرافي:

الأمريكتان: أفضل وقت للرصد مساء 4 ديسمبر بعد الغسق

أوروبا وأفريقيا وآسيا: تختلف أوقات ظهوره بحسب خطوط الطول والعرض، ويُفضل دائمًا رصده عند شروقه أو غروبه 

القمر البارد القمر البارد العملاق ظهور القمر البارد ما هو القمر العملاق قمر الحصاد قمر القندس موعد ظهور القمر البارد

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
