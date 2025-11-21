قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
أصل الحكاية

أبعد مسافة للقمر عن الأرض.. تفاصيل ما حدث ليلة 19نوفمبر الاستثنائية؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

شهد العالم ليلة 19 نوفمبر ظاهرة فلكية لافتة تمثلت في وصول القمر إلى أبعد نقطة له عن الأرض منذ أكثر من خمس سنوات، وهي مسافة لن تتكرر مرة أخرى قبل عام 2043، وذلك نتيجة عوامل فلكية معقدة تتعلق بجاذبية الشمس وشكل مدار القمر.

مدار القمر لماذا يتغير قربه وابتعاده عن الأرض؟

تختلف مسافة القمر عن الأرض باستمرار لأن مداره ليس دائريا بل بيضاوي الشكل، ويتأثر بدرجة كبيرة بجاذبية الشمس، ما يجبر القمر على اتخاذ مسار غير ثابت.

ويؤدي هذا المدار المتغير إلى نقطتين رئيسيتين:

-الأوج أبعد نقطة يصل إليها القمر في مداره.

-الحضيض أقرب نقطة يقترب فيها القمر من الأرض.

وتحدث المسافات الاستثنائية عندما تصطف الشمس والأرض والقمر خلال القمر الجديد، حيث تسحب الشمس القمر بعيدا، وفي بعض الحالات يتزامن هذا الاصطفاف مع وجود القمر عند نقطة أوجه، ما ينتج عنه ما يسمى بـ "القمر الصغير" (Micromoon).

قمر غير مرئي لكنه في أقصى بعد

خلال القمر الجديد، يكون القمر بين الأرض والشمس، مما يجعله غير مرئي تماما في السماء، وهو ما حدث ليلة أمس عندما وصل إلى بعد استثنائي قدر بنحو 398,600 كيلومتر عن أقرب نقطة على سطح الأرض غرب أستراليا.

ووفقا لبيانات TimeandDate، فإن القمر لن يبتعد عن الأرض بمثل هذه المسافة مرة أخرى إلا في ديسمبر 2043.

أصغر قمر جديد منذ أكثر من 20 عاما

شهد العالم يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 ظاهرة فلكية نادرة أخرى، حيث ظهر أصغر قمر جديد منذ أكثر من عقدين ووصل القمر إلى أقصى بعد له قبل نحو أربع ساعات من دخوله الطور الجديد تماما وهي ظاهرة لا تتكرر إلا ضمن دورة تمتد نحو 18.6 سنة مرتبطة بشكل المدار القمري.

كيف تتغير المسافة بين القمر والأرض؟

متوسط المسافة بين الأرض والقمر يبلغ نحو 384,400 كيلومتر وفي الظاهرة الأخيرة، ابتعد القمر لمسافة غير مسبوقة منذ 2020، بفارق بسيط قدره 1.6 كيلومتر فقط عن الرقم الحالي، ولن يصل لمسافة مماثلة مرة أخرى حتى 1 ديسمبر 2043، حين يتوقع أن يكون أبعد بمقدار 8 أميال إضافية.

السوبرمون في ديسمبر 2025

ورغم أن القمر الجديد لا يُمكن رؤيته لأنه يغرق في ضوء الشمس، إلا أن السماء ستشهد حدثا معاكسا في 4 ديسمبر 2025 حيث يقترب القمر من الأرض أكثر من المعتاد، منتجا ما يعرف بـ "السوبرمون" (Supermoon)، أو القمر العملاق، والذي سيظهر أكبر حجما وأكثر إشراقا بالتزامن مع موسم عيد الميلاد.

وتشير وكالة ناسا إلى أن المسافة بين الأرض والقمر ليست ثابتة، ويمكن أن تتغير بنسبة تصل إلى 13% خلال مدار القمر.
 

ظاهرة فلكية ظاهرة فلكية لافتة القمر الصغير Micromoon

