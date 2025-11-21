أبعد مسافة للقمر عن الأرض.. تفاصيل ما حدث ليلة 19نوفمبر الاستثنائية؟

شهد العالم ليلة 19 نوفمبر ظاهرة فلكية لافتة تمثلت في وصول القمر إلى أبعد نقطة له عن الأرض منذ أكثر من خمس سنوات، وهي مسافة لن تتكرر مرة أخرى قبل عام 2043، وذلك نتيجة عوامل فلكية معقدة تتعلق بجاذبية الشمس وشكل مدار القمر.

مدار القمر لماذا يتغير قربه وابتعاده عن الأرض؟

تختلف مسافة القمر عن الأرض باستمرار لأن مداره ليس دائريا بل بيضاوي الشكل، ويتأثر بدرجة كبيرة بجاذبية الشمس، ما يجبر القمر على اتخاذ مسار غير ثابت.

ويؤدي هذا المدار المتغير إلى نقطتين رئيسيتين:

-الأوج أبعد نقطة يصل إليها القمر في مداره.

-الحضيض أقرب نقطة يقترب فيها القمر من الأرض.

وتحدث المسافات الاستثنائية عندما تصطف الشمس والأرض والقمر خلال القمر الجديد، حيث تسحب الشمس القمر بعيدا، وفي بعض الحالات يتزامن هذا الاصطفاف مع وجود القمر عند نقطة أوجه، ما ينتج عنه ما يسمى بـ "القمر الصغير" (Micromoon).

قمر غير مرئي لكنه في أقصى بعد

خلال القمر الجديد، يكون القمر بين الأرض والشمس، مما يجعله غير مرئي تماما في السماء، وهو ما حدث ليلة أمس عندما وصل إلى بعد استثنائي قدر بنحو 398,600 كيلومتر عن أقرب نقطة على سطح الأرض غرب أستراليا.

ووفقا لبيانات TimeandDate، فإن القمر لن يبتعد عن الأرض بمثل هذه المسافة مرة أخرى إلا في ديسمبر 2043.

أصغر قمر جديد منذ أكثر من 20 عاما

شهد العالم يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 ظاهرة فلكية نادرة أخرى، حيث ظهر أصغر قمر جديد منذ أكثر من عقدين ووصل القمر إلى أقصى بعد له قبل نحو أربع ساعات من دخوله الطور الجديد تماما وهي ظاهرة لا تتكرر إلا ضمن دورة تمتد نحو 18.6 سنة مرتبطة بشكل المدار القمري.

كيف تتغير المسافة بين القمر والأرض؟

متوسط المسافة بين الأرض والقمر يبلغ نحو 384,400 كيلومتر وفي الظاهرة الأخيرة، ابتعد القمر لمسافة غير مسبوقة منذ 2020، بفارق بسيط قدره 1.6 كيلومتر فقط عن الرقم الحالي، ولن يصل لمسافة مماثلة مرة أخرى حتى 1 ديسمبر 2043، حين يتوقع أن يكون أبعد بمقدار 8 أميال إضافية.

السوبرمون في ديسمبر 2025

ورغم أن القمر الجديد لا يُمكن رؤيته لأنه يغرق في ضوء الشمس، إلا أن السماء ستشهد حدثا معاكسا في 4 ديسمبر 2025 حيث يقترب القمر من الأرض أكثر من المعتاد، منتجا ما يعرف بـ "السوبرمون" (Supermoon)، أو القمر العملاق، والذي سيظهر أكبر حجما وأكثر إشراقا بالتزامن مع موسم عيد الميلاد.

وتشير وكالة ناسا إلى أن المسافة بين الأرض والقمر ليست ثابتة، ويمكن أن تتغير بنسبة تصل إلى 13% خلال مدار القمر.

