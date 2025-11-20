قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أرتميس 2.. أول رحلة مأهولة نحو القمر في 2026 | ماذا تعرف عنها؟

أرتميس 2
أرتميس 2
أمينة الدسوقي

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق واحدة من أهم مهامها الفضائية الحديثة، وهي مهمة «أرتميس 2» المأهولة، المقرر تنفيذها في أبريل 2026، لتكون الخطوة الحاسمة التالية نحو العودة الدائمة إلى سطح القمر ثم التوجه إلى المريخ.

مهمة أرتميس 2

وجاء في بيان الوكالة
«مهمة أرتميس 2 سترسل أربعة رواد فضاء في رحلة تستغرق عشرة أيام حول القمر».

الطاقم المشارك في الرحلة

يتألف طاقم «أرتميس 2» من أربعة رواد فضاء ريد وايزمان (أمريكا) و فيكتور غلوفر (أمريكا) و كريستينا كوخ (أمريكا) و جيريمي هانسن (كندا)


وسينطلق الطاقم على متن مركبة «أوريون» فوق صاروخ Space Launch System (SLS) — أقوى صاروخ صنعته ناسا حتى الآن.

برنامج «أرتميس» رؤية العودة إلى القمر

أطلقت ناسا برنامج «أرتميس» عام 2019 ويتألف من ثلاث مراحل أساسية:

أرتميس 1: رحلة غير مأهولة حول القمر نفذتها مركبة «أوريون» بين نوفمبر وديسمبر 2022.

أرتميس 2: أول رحلة مأهولة لاختبار الأنظمة في الفضاء السحيق.

أرتميس 3: هبوط رواد فضاء على سطح القمر، والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الثلاث والنصف المقبلة، رغم تحديد موعد أولي منتصف 2027.

رحلة اختبارية في الفضاء السحيق

تشكل مهمة «أرتميس 2» أول اختبار حي لقدرات مركبة «أوريون» بنظامها الكامل، بما في ذلك أنظمة دعم الحياة و الأداء في بيئة الفضاء العميق

التجارب العملياتية اللازمة للمهام المستقبلية

وسينفذ الطاقم مناورات متعددة حول الأرض قبل التوجه نحو القمر عبر مسار عودة حر يسمح للجاذبية بتحريك المركبة دون حاجة لدفع إضافي أثناء العودة.

خط سير المهمة من الإطلاق والمناورات الأرضية

بعد الإقلاع، سيدور الصاروخ والمركبة في مدارين حول الأرض على ارتفاع قد يصل إلى 46 ألف ميل، وهو أعلى بكثير من مدار محطة الفضاء الدولية.

سيختبر الطاقم قدرات التحكم اليدوي في المركبة عبر الاقتراب من بقايا مرحلة الدفع العليا (ICPS) قبل التخلص منها، وهي خطوة ضرورية لمحاكاة عمليات الالتحام المستقبلية قرب القمر.

التحليق حول القمر

من المقرر أن يصل الطاقم إلى 4700 ميل خلف الجانب البعيد من القمر، حيث سيشهدون مشهداً فريداً يظهر فيه القمر في المقدمة والأرض خلفه على بُعد ربع مليون ميل.

رحلة العودة «المجانية»

يعود الطاقم إلى الأرض عبر مسار يعتمد على الجاذبية دون استخدام كميات كبيرة من الوقود، على أن تستغرق العودة نحو أربعة أيام وتستمر المهمة كاملة حوالي عشرة أيام.

أهمية «أرتميس 2»

تمثل هذه المهمة حجر الأساس لعودة البشر إلى القمر، إذ تتيح:

اختبار الأنظمة قبل الهبوط في «أرتميس 3»

جمع بيانات تشغيلية لا تُكتسب على الأرض

تطوير تقنيات الرحلات الطويلة إلى المريخ

وتؤكد ناسا أن «أرتميس 2» خطوة حاسمة نحو استكشافات علمية جديدة وتمهيد الطريق لإقامة وجود بشري دائم على القمر.

القمر أرتميس 2 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مهمة أرتميس 2 برنامج «أرتميس» التحليق حول القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد