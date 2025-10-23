تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من احتمال وقوع ما وصفته بـ "الانقطاع التكنولوجي الشامل"، وهو سيناريو فوضوي قد يشهد توقف أنظمة الاتصالات والملاحة والطاقة حول العالم، في حال تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية تضرب المجال المغناطيسي للكوكب.

وقالت الوكالة إن ما يعرف بـ "ظاهرة الظلام التكنولوجي" قد يحرم كوكب الأرض مؤقتا من معظم التقنيات الحيوية التي يعتمد عليها البشر يوميا، موضحة أن هذه الحالة، وإن استمرت لفترة قصيرة، فإن تداعياتها قد تكون عالمية ومدمرة.

عاصفة شمسية تهدد بنسف التكنولوجيا

ووفقا لتقارير “ناسا”، فإن العواصف الشمسية تتولد نتيجة انفجارات هائلة للطاقة تعرف باسم التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، حيث تطلق الشمس خلالها جسيمات مشحونة وإشعاعات قوية تسافر بسرعة عالية عبر الفضاء، وقد تصطدم بالغلاف المغناطيسي للأرض.

وفي حال كانت العاصفة شديدة، فقد تتسبب في تعطيل الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء والاتصالات، ما يؤدي إلى توقف أنظمة الإنترنت، والملاحة (GPS)، والبث التلفزيوني، وحتى المعاملات المالية والإمدادات الطبية.

مهمة SunRISE درع مبكر ضد “الغضب الشمسي”

استعدادا لهذا الخطر، أطلقت ناسا مهمة بحثية جديدة تحمل اسم “SunRISE”، تهدف إلى دراسة المجال المغناطيسي للشمس وتحليل الموجات الراديوية الصادرة عن غلافها الجوي الخارجي، من أجل فهم آلية تشكل العواصف الشمسية والتنبؤ بها مبكراً لحماية التكنولوجيا قبل فوات الأوان.

درس من الماضي حادثة كارينغتون

العواصف الشمسية ليست ظاهرة جديدة ففي عام 1859، شهد العالم ما يُعرف بـ “حادثة كارينغتون”، حين تسببت عاصفة شمسية هائلة في تعطيل أنظمة التلغراف وإشعال شرارات كهربائية في الأسلاك، بينما أضاءت السماء بشفق قطبي شوهد في مناطق بعيدة عن القطبين.

ورغم بدائية التكنولوجيا آنذاك، إلا أن الأضرار كانت واضحة، فكيف سيكون الحال اليوم في عصر يعتمد كلياً على الأنظمة الرقمية؟

فوضى عالمية محتملة

تشير تقديرات الخبراء إلى أن عاصفة شمسية مشابهة اليوم قد تُحدث شللاً شبه تام في الحياة اليومية:

تعطل الأقمار الصناعية يوقف الاتصالات والإنترنت والبث الفضائي.

انهيار أنظمة GPS يربك حركة الطيران والملاحة البحرية والبرية.

انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى قارات بأكملها.

توقف الأنظمة المالية والطبية والتجارية يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي العالمي.

وتؤكد “ناسا” أن مثل هذا الحدث سيكون بمثابة جرس إنذار للبشرية حول هشاشة بنيتها التكنولوجية واعتمادها المفرط على الأنظمة الرقمية.