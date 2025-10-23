قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم

عواصف شمسية
عواصف شمسية
أمينة الدسوقي

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من احتمال وقوع ما وصفته بـ "الانقطاع التكنولوجي الشامل"، وهو سيناريو فوضوي قد يشهد توقف أنظمة الاتصالات والملاحة والطاقة حول العالم، في حال تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية تضرب المجال المغناطيسي للكوكب.

وقالت الوكالة إن ما يعرف بـ "ظاهرة الظلام التكنولوجي" قد يحرم كوكب الأرض مؤقتا من معظم التقنيات الحيوية التي يعتمد عليها البشر يوميا، موضحة أن هذه الحالة، وإن استمرت لفترة قصيرة، فإن تداعياتها قد تكون عالمية ومدمرة.

عاصفة شمسية تهدد بنسف التكنولوجيا

ووفقا لتقارير “ناسا”، فإن العواصف الشمسية تتولد نتيجة انفجارات هائلة للطاقة تعرف باسم التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، حيث تطلق الشمس خلالها جسيمات مشحونة وإشعاعات قوية تسافر بسرعة عالية عبر الفضاء، وقد تصطدم بالغلاف المغناطيسي للأرض.

وفي حال كانت العاصفة شديدة، فقد تتسبب في تعطيل الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء والاتصالات، ما يؤدي إلى توقف أنظمة الإنترنت، والملاحة (GPS)، والبث التلفزيوني، وحتى المعاملات المالية والإمدادات الطبية.

مهمة SunRISE درع مبكر ضد “الغضب الشمسي”

استعدادا لهذا الخطر، أطلقت ناسا مهمة بحثية جديدة تحمل اسم “SunRISE”، تهدف إلى دراسة المجال المغناطيسي للشمس وتحليل الموجات الراديوية الصادرة عن غلافها الجوي الخارجي، من أجل فهم آلية تشكل العواصف الشمسية والتنبؤ بها مبكراً لحماية التكنولوجيا قبل فوات الأوان.

درس من الماضي حادثة كارينغتون

العواصف الشمسية ليست ظاهرة جديدة ففي عام 1859، شهد العالم ما يُعرف بـ “حادثة كارينغتون”، حين تسببت عاصفة شمسية هائلة في تعطيل أنظمة التلغراف وإشعال شرارات كهربائية في الأسلاك، بينما أضاءت السماء بشفق قطبي شوهد في مناطق بعيدة عن القطبين.

ورغم بدائية التكنولوجيا آنذاك، إلا أن الأضرار كانت واضحة، فكيف سيكون الحال اليوم في عصر يعتمد كلياً على الأنظمة الرقمية؟

فوضى عالمية محتملة

تشير تقديرات الخبراء إلى أن عاصفة شمسية مشابهة اليوم قد تُحدث شللاً شبه تام في الحياة اليومية:

تعطل الأقمار الصناعية يوقف الاتصالات والإنترنت والبث الفضائي.

انهيار أنظمة GPS يربك حركة الطيران والملاحة البحرية والبرية.

انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى قارات بأكملها.

توقف الأنظمة المالية والطبية والتجارية يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي العالمي.

وتؤكد “ناسا” أن مثل هذا الحدث سيكون بمثابة جرس إنذار للبشرية حول هشاشة بنيتها التكنولوجية واعتمادها المفرط على الأنظمة الرقمية.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ناسا الانقطاع التكنولوجي الشامل ظاهرة الظلام التكنولوجي العواصف الشمسية

