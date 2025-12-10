لو حصلنا حاجه هنتأخر 20 ولا 30 سنة..شوبير يعلق علي خسارة منتخب مصر

شارك الاعلامي احمد شوبير منشورا بشأن منتخب مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير: ''حالة التربص اللي موجوده بالمنتخب الأول وجهازه ونحن على أعتاب بطولة أمم أفريقيا، قسمًا بالله .. لو حصلنا حاجة في البطولة دي احنا هنتأخر 20 ولا 30 سنة للخلف، لازم يتوفر حماية للمنتخب، وعندنا مصيبة يقولك ده منتخب حسام حسن ولا منتخب الجوهري ولا منتخب حسن شحاتة، ده منتخب مصر، لما بيخسر بيقولوا منتخب مصر اللي خسر مش فلان اللي خسر''

شهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.