عفيفي: طول ما الزمالك بيعانى منتخب مصر مش هيبقى بخير أبدا

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات أحمد عفيفي المحلل الرياضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال عفيفى: "طول ما الزمالك بيعانى منتخب مصر مش هيبقى بخير أبدا ، الزمالك من ٩٥ ل ٢٠٠٦ كان فايق المنتخب وافضل فريق فى القارة فى الفترة دى كسب كأس الأمم مرتين وكسب إيطاليا بعد كده".

شهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.