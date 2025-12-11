وزارة البيئة: إعادة تمساح الزوامل إلى موطنه الطبيعي ببحيرة ناصر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نجاح وزارة البيئة، من خلال وحدة صيد التماسيح بالإدارة العامة للمحميات الطبيعية، في الإمساك بالتمساح الذي تم الإبلاغ عن ظهوره بمصرف بلبيس العمومي بمنطقة الزوامل بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية بمحافظة الشرقية، مديرية الطب البيطري، إدارة البيئة، الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.



– تفاصيل التمساح وإجراءات نقله

أوضحت الوزيرة أنه بالفحص تبين أن التمساح يبلغ طوله حوالي 85 سم، وعمره لا يتجاوز عامين، وينتمي للتماسيح النيلية. وأضافت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار النيابة العامة لإعادة التمساح إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر حفاظًا على حياته والنظام البيئي.



– جهود التمشيط والإمساك به

أصدرت د. منال عوض توجيهاتها فور ورود البلاغ بالتحرك الفوري للرصد والمتابعة. وقد نفذت الفرق المختصة أعمال تمشيط واسعة على مدار أيام متواصلة، مما أسفر عن تحديد موقع التمساح بدقة والإمساك به بنجاح.



– تنفيذ آمن للعملية وتنسيق بين الجهات

أكدت الوزيرة أن وحدة صيد التماسيح نفذت عملية الضبط وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، مع تأمين محيط الموقع بالكامل بالتعاون مع فريق الإنقاذ النهري، بما يضمن سلامة المواطنين والحياة البرية.



– شكر للجهات المشاركة وعودة الهدوء

وتقدمت د. منال عوض بالشكر إلى وحدة صيد التماسيح وجميع الجهات المشاركة، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والتنسيق الكامل كانا سببًا رئيسيًا في التعامل الفعّال مع الواقعة وضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن عودة الهدوء إلى الشرقية جاءت نتيجة لهذه الجهود المنسقة.