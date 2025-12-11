فوز الطيب أحمد بدائرة إمبابة.. وإعادة بين وليد المليجي ونشوى الديب

أعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي اليوم نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة بإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة دائرة إطسا بالفيوم.

أعلن رئيس الهيئة في دائرة الجيزة (إمبابة) المرشح الفائز الطيب أحمد – إعادة وليد المليجي ونشوى الديب.