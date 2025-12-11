محافظ المنوفية يسلم 45 كرسيا متحركا ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ،المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ،النائب محمد موسى والنائب أسامة مدكور أعضاء مجلس الشيوخ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي ، مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

واستهل محافظ المنوفية لقائه بتسليم 45 كرسي متحرك ومساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين للحالات الإنسانية من ذوى الهمم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه، لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة .

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم ، مكلفاً مدير مديرية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 21 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة و الباجور المركزي وقويسنا ورمد شبين الكوم والتأمين الصحي والمخ والاعصاب ،كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة والحصول على معاش تكافل وكرامة لعدد 5 حالات بمختلف نواحي المحافظة ، وموجها مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدد 11 حالة يلتمسون إضافة المواليد لبطاقة التموين الخاصة بهم لصرف السلع التموينية المدعمة مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

وخلال اللقاء ، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن بركة السبع وأشمون ببحث إمكانية توفير أكشاك بنواحي جنزور وعزبة لمعي لحالتين من ذوى الهمم بالتنسيق مع احدى الجمعيات الأهلية كمصدر دخل ثابت لتوفير حياة كريمة وأمنه لهم ،مؤكدا أن المحافظة لا تتخلى عن ابنائها في مثل هذه الظروف الصعبة .

وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .