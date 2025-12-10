محافظ المنوفية يتفقد جهود شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أثناء عودته من جولته الموسعة اليوم، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بمحيط مسجد الأنصاري بحي غرب شبين الكوم، بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

ووجه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد والدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للعمل على سرعة إزالة أي تجمعات مائية لضمان انسياب الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين، مؤكداً ضرورة التواجد الميداني المستمر من قبل الأجهزة التنفيذية وشركة المياه لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار أعمال الشفط على مدار الساعة لحين الانتهاء تماماً من أي تراكمات، مؤكداً أن المحافظة تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل الفوري مع تغيرات الطقس، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.