قرارات بتعيين وكلاء جدد بكلية الطب ومعهد الأورام بجامعة المنوفية

أصدر رئيس جامعة المنوفية عددًا من القرارات الجديدة الخاصة بتعيين وكلاء بكليّة الطب ومعهد الأورام، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الهيكل الإداري وتعزيز منظومة العمل الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع داخل الكليات والمعاهد الطبية.

وأصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتور رانيا عزمى، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الطب، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب بدلا من وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعيين الدكتور محمد عبد الواحد، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بالجامعة، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتورة الشيماء الحنفى، الأستاذ بقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بالجامعة، للقيام بعمل وكيل معهد الأورام لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتكليف الدكتور حسن محمد متولى، الأستاذ بقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بالجامعة، للقيام بعمل وكيل معهد الأورام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي دعمًا لخطط الجامعة لتطوير الأداء الجامعى، والارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البحث العلمي، خاصة في القطاع الطبي الذي يمثل إحدى أهم ركائز الجامعة.

وأشار القاصد إلى ثقته الكبيرة في الوكلاء الجدد وقدرتهم على تنفيذ رؤية الجامعة واستكمال مسيرة العمل المؤسسي، بما يخدم طلاب كلية الطب ومعهد الأورام، ويعزز الدور المجتمعي والعلاجي الذي تقدمه الجامعة لأهالي محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.