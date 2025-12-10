تعدي بأبشع الألفاظ.. فصل طالبتين لمدة شهر من تربية رياضية المنوفية

اصدر عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية قرارا بفصل طالبتين شهرا لتعديهم على بعضهن بأبشع الألفاظ داخل الكلية.

وجاء القرار لطالبيتن بالمستوى الثالث بالكلية والمستوى الثاني بالكلية عن العام الجامعي ۲۰۲٦/٢٠٢٥م.

وجاء قرار عميد الكلية، لقيامهن بالخروج على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لأنهن في يوم الاثنين الماضي قامتا بالتعدي على بعضهن البعض بالسب والقذف بأبشع الألفاظ والتراشق فيما بينهما بعبارات تخدش الحياء العام داخل حرم وذلك أثناء تواجدهن أمام صالة الجمباز بالكلية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق .

وتقرر فصل الطالبيتن لمدة شهر من الكلية وحتى نهاية يوم 5 يناير المقبل وذلك لما نسب إليهن في هذا الشأن .

وتم إخطار الطالبات وأولياء أمورهن والجهات المعنية بالقرار وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالبتان المذكورتان بالكلية .