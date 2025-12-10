قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
محافظات

تعدي بأبشع الألفاظ.. فصل طالبتين لمدة شهر من تربية رياضية المنوفية

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

اصدر عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية قرارا بفصل طالبتين شهرا لتعديهم على بعضهن بأبشع الألفاظ داخل الكلية. 

وجاء القرار لطالبيتن بالمستوى الثالث بالكلية والمستوى الثاني بالكلية عن العام الجامعي ۲۰۲٦/٢٠٢٥م.

وجاء قرار عميد الكلية، لقيامهن بالخروج على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لأنهن في يوم الاثنين الماضي قامتا بالتعدي على بعضهن البعض بالسب والقذف بأبشع الألفاظ والتراشق فيما بينهما بعبارات تخدش الحياء العام داخل حرم وذلك أثناء تواجدهن أمام صالة الجمباز بالكلية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق .

وتقرر فصل الطالبيتن لمدة شهر من الكلية وحتى نهاية يوم 5 يناير المقبل وذلك لما نسب إليهن في هذا الشأن .

وتم إخطار الطالبات وأولياء أمورهن والجهات المعنية بالقرار وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالبتان المذكورتان بالكلية .

