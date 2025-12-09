فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب

أصدر عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية قرارا رقم (٤٢) بفصل طالب بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي لمدة شهر أربعة أسابيع من الكلية على أن يكون ابتداء من يوم 7 ديسمبر الجارى وحتى نهاية يوم 5 يناير 2026 المقبل.

جاء ذلك بعد انتهاء التحقيق مع الطالب لخروجه عن مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية بالتحدث بأسلوب غير لائق مع احد أعضاء هيئة التدريس.

فيما تم إخطار الطالب وولى الأمر والجهات المعنية بالقرار، وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالب المذكور بالكلية.

كما قرر عميد الكلية، إعلان القرار بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى موقع الكلية بالانترنت.