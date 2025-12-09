ضبط أب وابنته ينقبان عن الآثار في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على عامل وابنته بمركز الباجور بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلهما عقب قيامهما بعمل حفرة عميقة داخل منزلهما وصلت إلى متر ونصف.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بقيام أب ونجلته بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بإحدي قري مركز الباجور.

بالانتقال تبين قيامهما بحفر حفرة بعمق متر ونصف وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وبسؤالهما اعترف الاب بارتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار داخل المنزل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.