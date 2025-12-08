قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
الكرملين: الهند ستواصل شراء النفط الروسي بشرط واحد
محافظات

بعد احتراق شقتها.. التضامن الاجتماعي تقدم دعما لأسرة في المنوفية.. صور

مروة فاضل

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، انه فور تلقي بلاغا  بوجود استغاثة من أحد المواطنين لتعرض شقته بمدينة السادات بمنطقه أبني بيتك المنطقة الأولي شارع ابو بكر الصديق لحريق  نتج عنه تدمير محتويات الشقة كاملا و الفرش والحوائط وذلك نتيجة ماس كهربائي ولا يوجد لديهم أى سبل للمعيشة بها. 

وتابعت: كان يقيم بالشقة شيماء محمود عبدالمجيد  وهى الام ولديها  عدد اثنين من الأبناء مقيمين معها. 

وفى ضوء ذلك تم النزول للحالة وإجراء بحث عاجل لاتخاذ ما يلزم وقد تم توجية منظمات المجتمع الأهلى بالمدينة بتقديم أوجه المساعدة العاجلة للأسرة . 

كما تقدمت جمعية كيان لتنميه المجتمع المحلى بمدينة السادات بتقديم فرش للشقة عباره عن حجرة نومه ومطبخ وانتريه إلى جانب تسليم الأسرة مبلغ مادى (تسعه عشر ألفاً) لمساندة الأسرة وتقديم أوجه المساعدة العاجلة لها اليوم الأحد. 

المنوفية حريق السادات التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية

