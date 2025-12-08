بعد احتراق شقتها.. التضامن الاجتماعي تقدم دعما لأسرة في المنوفية.. صور

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، انه فور تلقي بلاغا بوجود استغاثة من أحد المواطنين لتعرض شقته بمدينة السادات بمنطقه أبني بيتك المنطقة الأولي شارع ابو بكر الصديق لحريق نتج عنه تدمير محتويات الشقة كاملا و الفرش والحوائط وذلك نتيجة ماس كهربائي ولا يوجد لديهم أى سبل للمعيشة بها.

وتابعت: كان يقيم بالشقة شيماء محمود عبدالمجيد وهى الام ولديها عدد اثنين من الأبناء مقيمين معها.

وفى ضوء ذلك تم النزول للحالة وإجراء بحث عاجل لاتخاذ ما يلزم وقد تم توجية منظمات المجتمع الأهلى بالمدينة بتقديم أوجه المساعدة العاجلة للأسرة .

كما تقدمت جمعية كيان لتنميه المجتمع المحلى بمدينة السادات بتقديم فرش للشقة عباره عن حجرة نومه ومطبخ وانتريه إلى جانب تسليم الأسرة مبلغ مادى (تسعه عشر ألفاً) لمساندة الأسرة وتقديم أوجه المساعدة العاجلة لها اليوم الأحد.