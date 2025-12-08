برلماني: حوافز دعم مصانع إنتاج الصاج تساعد على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الصناعة والمخصصة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، مشيرًا إلى أن ذلك المنتج يعد أحد المدخلات الأساسية لعدد من الصناعات الحيوية، مما يؤدي إلى تشجيع ضخ استثمارات جديدة في الصناعة بمصر.

وثمن عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، قائمة الحوافز المعلنة والتي تتضمن طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة في هذا المجال، مع منحها أولوية نسبية في التخصيص، وكذلك تقديم تسهيلات في طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.

وقال: "أيضًا من أهم الحوافز، إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتاحة جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (الكهرباء – المياه – الغاز – الطرق – الاتصالات)، بالإضافة إلى منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية".

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن تلك الحوافز تؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعة في مصر بشكل غير مسبوق، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن تلك الحوافز تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي، وكذلك زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة.