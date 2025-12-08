قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
برلمان

برلماني: حوافز دعم مصانع إنتاج الصاج تساعد على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة

النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ
النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الصناعة والمخصصة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، مشيرًا إلى أن ذلك المنتج يعد أحد المدخلات الأساسية لعدد من الصناعات الحيوية، مما يؤدي إلى تشجيع ضخ استثمارات جديدة في الصناعة بمصر.

وثمن عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، قائمة الحوافز المعلنة والتي تتضمن طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة في هذا المجال، مع منحها أولوية نسبية في التخصيص، وكذلك تقديم تسهيلات في طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.

وقال: "أيضًا من أهم الحوافز، إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتاحة جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (الكهرباء – المياه – الغاز – الطرق – الاتصالات)، بالإضافة إلى منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية".

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن تلك الحوافز تؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعة في مصر بشكل غير مسبوق، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن تلك الحوافز تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي، وكذلك زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة.

