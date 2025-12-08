ستيانس: الوضع في السودان كارثي والفاشر تشهد جرائم مروعة

أكد إندري ستيانس، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، أن الوضع في السودان بلغ مرحلة كارثية تمامًا، موضحاً أن المدنيين يواجهون أزمة إنسانية حادة تتفاقم يوميًا.

وأضاف إندري ستيانس، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأحداث الأخيرة في مدينة الفاشر كشفت عن جرائم مروعة راح ضحيتها آلاف الأشخاص، مشيراً إلى أن مرتكبي هذه الانتهاكات لا يواجهون أي محاسبة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح إندري ستيانس، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، أن معاناة المدنيين تتضاعف بسبب العجز عن إيصال المساعدات الإنسانية بالوتيرة المطلوبة، لافتاً إلى أن مجموعات مسلحة تمنع وصول الإغاثة في مناطق عدة.

وأضاف إندري ستيانس، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، أن الوضع في دارفور وكردفان أكثر تعقيداً، حيث توجد مناطق كاملة غير قابلة للوصول، ما يجعل الأزمة الإنسانية أكثر عمقاً وخطورة.

وأشار إندري ستيانس، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، إلى أن هذا المشهد المأساوي يتطلب تحركاً عاجلاً لإطلاق عملية سياسية جديدة، مؤكداً ضرورة البدء بهذه العملية في أقرب وقت ممكن.

وقال إندري ستيانس، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، إن محاولات سابقة -مثل اجتماع القاهرة العام الماضي- عكست إمكانية إحراز تقدم ولو محدود، لكن المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل جهود أكبر لدعم مسار سياسي حقيقي.

