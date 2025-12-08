قناة السويس تحقق إيرادات بنحو 40 مليار دولار بين 2019-2024

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة حققت إيرادات مجمعة قدرها 39.91 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2024، مسجلة عبور 121,902 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 7.154 مليار طن.

واستعرض ربيع، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الثلاثاء، تطور أداء القناة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، موضحًا أنه على صعيد أعداد السفن، فقد سجلت القناة عبور 18,880 سفينة في 2019، و18,830 سفينة في 2020، ثم ارتفعت إلى 20,694 سفينة في 2021، و23,851 سفينة في 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 26,434 سفينة في 2023، و13,213 سفينة في 2024.



وأكد أن القناة تعتبر أضخم مشروع تكريك في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث شارك في المشروع أكثر من 50 ألف عامل وموظف، وتم تنفيذ المشروع بأكمله قبل الموعد المحدد، كما تم جمع 64 مليار جنيه مصري خلال 8 أيام فقط لتمويل القناة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس توسعت في تقديم خدمات جديدة، منها: صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وخدمات مارينا اليخوت، وتبديل الأطقم، والتزويد بالوقود، والتدريب البحري.