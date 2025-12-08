قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قناة السويس تحقق إيرادات بنحو 40 مليار دولار بين 2019-2024

قناة السويس
قناة السويس
عادل نصار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة حققت إيرادات مجمعة قدرها 39.91 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2024، مسجلة عبور 121,902 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 7.154 مليار طن.

واستعرض ربيع، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الثلاثاء، تطور أداء القناة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، موضحًا أنه على صعيد أعداد السفن، فقد سجلت القناة عبور 18,880 سفينة في 2019، و18,830 سفينة في 2020، ثم ارتفعت إلى 20,694 سفينة في 2021، و23,851 سفينة في 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 26,434 سفينة في 2023، و13,213 سفينة في 2024.


وأكد أن القناة تعتبر أضخم مشروع تكريك في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث شارك في المشروع أكثر من 50 ألف عامل وموظف، وتم تنفيذ المشروع بأكمله قبل الموعد المحدد، كما تم جمع 64 مليار جنيه مصري خلال 8 أيام فقط لتمويل القناة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس توسعت في تقديم خدمات جديدة، منها: صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وخدمات مارينا اليخوت، وتبديل الأطقم، والتزويد بالوقود، والتدريب البحري.

قناة السويس قناة القاهرة الإخبارية هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني

هدير عبدالرازق

تظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

بالصور

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد