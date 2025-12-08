قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم فلسطينى على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 459 سيارة إم جي 3 لهذا السبب

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب
استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ام جي عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي  459 سيارة ام جي 3 موديل 2023 و موديل 2025، من قبل وزارة التجارة السعودية .

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

- أهمية استدعاء سيارات ام جي :

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

- عدد السيارات التي سيتم استدعائها :

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 459 سيارة ام جي 3 من موديل 2023 و موديل 2025، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب خلل في آلية تثبيت مقعد السائق، والذي قد يؤدي هذا الخلل إلى تحرك المقعد حال الاصطدام الأمامي، مما يزيد من خطر الإصابة.

دعت وزارة التجارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة سياراتهم والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

وجدير بالذكر انه يمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة ام جي في صناعة السيارات

تأسست شركة إم جي (MG) كعلامة تجارية بريطانية عريقة في صناعة السيارات، ولها تاريخ يمتد لأكثر من قرن، وتمر عبر مراحل ملكية متعددة لتصبح اليوم مملوكة لشركة صينية عملاقة.

تأسست العلامة التجارية عام 1924 على يد سيسيل كيمبر كقسم لـ "مرائب موريس" (Morris Garages)، وسرعان ما اشتهرت بسياراتها الرياضية المكشوفة.

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

واكتسبت MG شعبية واسعة في المملكة المتحدة والعالم، خاصة في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت رمز للسيارات الرياضية خفيفة الوزن وبأسعار معقولة، وخلال عقود من الزمن، مرت الشركة بسلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ تحت مظلة شركات بريطانية أكبر مثل "بريتيش ليلاند" (British Leyland) و "مجموعة روفر" (Rover Group).

وواجهت مجموعة روفر، المالكة لـ MG في ذلك الوقت، صعوبات مالية كبيرة أدت إلى انهيارها وإغلاق مصنع MG في عام 2005.

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

وفي عام 2005، استحوذت شركة "نانجينج للسيارات" (Nanjing Automobile Group) الصينية على أصول MG، وفي عام 2007، اندمجت "نانجينج للسيارات" مع شركة "سايك موتور" (SAIC Motor Corporation Limited)، وهي شركة صينية حكومية كبرى لتصنيع السيارات، والتي أصبحت المالك الحالي لعلامة MG.

ام جي 3 موديل 2023 نانجينج للسيارات Nanjing Automobile Group مجموعة روفر خلل في آلية تثبيت مقعد السائق استدعاء المنتجات المعيبة صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

السيدة العذراء

المجلس المحلي لجنود مريم "أم الفادي" ينظم احتفال الحبل بلا دنس بشبرا

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بأسوان

مصر للطيران

سفير إيطاليا بالقاهرة يبحث مع مصر للطيران زيادة الرحلات بين البلدين

بالصور

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد