استدعاء 459 سيارة إم جي 3 لهذا السبب

أعلنت شركة ام جي عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي 459 سيارة ام جي 3 موديل 2023 و موديل 2025، من قبل وزارة التجارة السعودية .

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

- أهمية استدعاء سيارات ام جي :

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

- عدد السيارات التي سيتم استدعائها :

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 459 سيارة ام جي 3 من موديل 2023 و موديل 2025، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب خلل في آلية تثبيت مقعد السائق، والذي قد يؤدي هذا الخلل إلى تحرك المقعد حال الاصطدام الأمامي، مما يزيد من خطر الإصابة.

دعت وزارة التجارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة سياراتهم والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

وجدير بالذكر انه يمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة ام جي في صناعة السيارات

تأسست شركة إم جي (MG) كعلامة تجارية بريطانية عريقة في صناعة السيارات، ولها تاريخ يمتد لأكثر من قرن، وتمر عبر مراحل ملكية متعددة لتصبح اليوم مملوكة لشركة صينية عملاقة.

تأسست العلامة التجارية عام 1924 على يد سيسيل كيمبر كقسم لـ "مرائب موريس" (Morris Garages)، وسرعان ما اشتهرت بسياراتها الرياضية المكشوفة.

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

واكتسبت MG شعبية واسعة في المملكة المتحدة والعالم، خاصة في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت رمز للسيارات الرياضية خفيفة الوزن وبأسعار معقولة، وخلال عقود من الزمن، مرت الشركة بسلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ تحت مظلة شركات بريطانية أكبر مثل "بريتيش ليلاند" (British Leyland) و "مجموعة روفر" (Rover Group).

وواجهت مجموعة روفر، المالكة لـ MG في ذلك الوقت، صعوبات مالية كبيرة أدت إلى انهيارها وإغلاق مصنع MG في عام 2005.

استدعاء 459 سيارة ام جي 3 لهذا السبب

وفي عام 2005، استحوذت شركة "نانجينج للسيارات" (Nanjing Automobile Group) الصينية على أصول MG، وفي عام 2007، اندمجت "نانجينج للسيارات" مع شركة "سايك موتور" (SAIC Motor Corporation Limited)، وهي شركة صينية حكومية كبرى لتصنيع السيارات، والتي أصبحت المالك الحالي لعلامة MG.