قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر جيب كوماندر 2026 في السعودية

جيب كوماندر موديل 2026
جيب كوماندر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب كوماندر موديل 2026، وتنتمي كوماندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 جيب كوماندر موديل 2026

محرك جيب كوماندر موديل 2026

تستمد سيارة جيب كوماندر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 272 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

مواصفات جيب كوماندر موديل 2026

 جيب كوماندر موديل 2026

زودت سيارة جيب كوماندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك سباعي شهير حاضر، وبها إضاءة ذات انحناءات حادة، وبها شعار الشركة بتاريخها منذ عام 1941، وبها عجلات 19 بوصه، وبها إضافات تصميمية بسيطة مثل كتابة Commander التي تعطي السيارة حضور مميز ، وبها مقاعد ثلاثية الصفوف، وبها إمكانية تعديل المقعد بسهولة، وبها منافذ USB، وبها حوامل أكواب .

 جيب كوماندر موديل 2026

بالإضافة إلي أن سيارة جيب كوماندر موديل 2026 بها، شاشة مقاس 10.1 بوصه أمام السائق، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10 بوصه، وبها خرائط Apple CarPlay، وبها مساحة التخزين في الكونسول الوسطي ضخمة، وفتحات USB ، وبها Type-C موزعة بذكاء، وبها أزرار أساسية للتكييف منفصلة كما يحب عشاق السيارات، ورادار أمامي، وبها Adaptive Cruise Control، وبها فرملة طارئة، وبها وسائد هوائية محيطية، وسائد لحماية ركبة السائق .

سعر جيب كوماندر موديل 2026

 جيب كوماندر موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 181 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 186 ألف جنيه .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

تاريخ جيب يبدأ من الحرب العالمية الثانية كمركبة عسكرية للجيش الأمريكي، ثم تحولت إلى علامة تجارية مدنية قوية مع شركة ويليز-أوفرلاند، ومرت بمراحل نمو مع أمريكان موتورز (AMC) التي أدخلت نماذج أيقونية مثل CJ-7 والجراند شيروكي وتوسعت عالمياً، لتستحوذ عليها كرايسلر (1987) ومن ثم ستيلانتيس، مع تركيز دائم على مركبات الدفع الرباعي الأسطورية مثل رانجلر والجراند شيروكي، وتطور مستمر في التقنيات والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين وتوسيع فئات السيارات.

 جيب كوماندر موديل 2026

ولدت جيب من رحم الحرب العالمية الثانية كمركبة عسكرية قوية (GP)، ثم ظهرت النسخ المدنية، وتأسيس العلامة التجارية، وإطلاق طرازات مثل CJ-5 و CJ-6، وإدخال واجونير التي تعتبر أول سيارة دفع رباعي فاخرة ونظام تعليق مستقل، وفي السبعينيات قدمت نظام دفع رباعي أوتوماتيكي دائم (Quadra-Trac)، ونجاح شيروكي SJ، واستمرار شعبية CJ-7.

جيب كوماندر موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية كوماندر محرك جيب كوماندر كوماندر موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

ترشيحاتنا

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

شانجان ايدو بلس موديل 2026

مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة.. أسعار الفئات وصور

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد