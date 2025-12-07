سعر جيب كوماندر 2026 في السعودية

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب كوماندر موديل 2026، وتنتمي كوماندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب كوماندر موديل 2026

محرك جيب كوماندر موديل 2026

تستمد سيارة جيب كوماندر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 272 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

مواصفات جيب كوماندر موديل 2026

زودت سيارة جيب كوماندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك سباعي شهير حاضر، وبها إضاءة ذات انحناءات حادة، وبها شعار الشركة بتاريخها منذ عام 1941، وبها عجلات 19 بوصه، وبها إضافات تصميمية بسيطة مثل كتابة Commander التي تعطي السيارة حضور مميز ، وبها مقاعد ثلاثية الصفوف، وبها إمكانية تعديل المقعد بسهولة، وبها منافذ USB، وبها حوامل أكواب .

بالإضافة إلي أن سيارة جيب كوماندر موديل 2026 بها، شاشة مقاس 10.1 بوصه أمام السائق، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10 بوصه، وبها خرائط Apple CarPlay، وبها مساحة التخزين في الكونسول الوسطي ضخمة، وفتحات USB ، وبها Type-C موزعة بذكاء، وبها أزرار أساسية للتكييف منفصلة كما يحب عشاق السيارات، ورادار أمامي، وبها Adaptive Cruise Control، وبها فرملة طارئة، وبها وسائد هوائية محيطية، وسائد لحماية ركبة السائق .

سعر جيب كوماندر موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 181 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيب كوماندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 186 ألف جنيه .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

تاريخ جيب يبدأ من الحرب العالمية الثانية كمركبة عسكرية للجيش الأمريكي، ثم تحولت إلى علامة تجارية مدنية قوية مع شركة ويليز-أوفرلاند، ومرت بمراحل نمو مع أمريكان موتورز (AMC) التي أدخلت نماذج أيقونية مثل CJ-7 والجراند شيروكي وتوسعت عالمياً، لتستحوذ عليها كرايسلر (1987) ومن ثم ستيلانتيس، مع تركيز دائم على مركبات الدفع الرباعي الأسطورية مثل رانجلر والجراند شيروكي، وتطور مستمر في التقنيات والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين وتوسيع فئات السيارات.

ولدت جيب من رحم الحرب العالمية الثانية كمركبة عسكرية قوية (GP)، ثم ظهرت النسخ المدنية، وتأسيس العلامة التجارية، وإطلاق طرازات مثل CJ-5 و CJ-6، وإدخال واجونير التي تعتبر أول سيارة دفع رباعي فاخرة ونظام تعليق مستقل، وفي السبعينيات قدمت نظام دفع رباعي أوتوماتيكي دائم (Quadra-Trac)، ونجاح شيروكي SJ، واستمرار شعبية CJ-7.