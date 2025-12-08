قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير

ييس توروب
ييس توروب

وافق الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي على رحيل السلوفينى جراديشار خلال الانتقالات الشتوية المقبلة حال التعاقد مع مهاجم قوى .

واستقر النادي الأهلي بالتنسيق مع المدير الفنى ييس توروب على دعم الفريق بعدة صفقات خلال انتقالات يناير من اجل سد العجز فى بعض المراكز التى يحتاج فيها الفريق لتدعيم فى مقدمتها مركز المهاجم والمدافع والظهير الايسر .

وبات توروب غير مقتنع باداء جراديشار طوال الفترة الماضية وعدم تقديم ما يستحق عليه البقاء فى صفوف الفريق فى المرحلة المقبلة .

اجتماع الخطيب مع توروب 

يعقد خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مهما مع الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة لبحث العديد من الملفات الخاصة بالفريق .

يحضر الاجتماع المرتقب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة والقائم باعمال المشرف العام على الكرة بالاضافة الى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي .

يشهد اجتماع الخطيب مع توروب مناقشة كافة الملفات الخاصة بالفريق الأول خاصة فيما يتعلق بالصفقات التى ينوى الفريق ابرامها فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بعد أن استقر وطلب المدير الفنى ييس توروب ضرورة تدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات فى اكثر من مركز فى مقدمتها مركز المهاجم بالاضافة الى مركز المدافع والظهير الأيسر .

تقرير ييس توروب 

كما يستمع الخطيب وسيد عبد الحفيظ الى تقرير المدير الفنى الخاص بموقف اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق ومن سيتم الموافقة له على الرحيل وتسويقه فى الانتقالات المقبلة لعدم الحاجة الى جهوده فى المرحلة الحالية ومنافشة العروض التى تلقاها اللاعبون .

كما يعرض سيد عبد الحفيظ ما تم التوصل اليه خلال المفاوضات مع اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام الى الفريق من اجل عرض الموقف كاملا على المدير الفنى .

كما يعرض سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة ووليد صلاح الدين مدير الكرة الموقف المتعلق بكل اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لاى ناد فى يناير المقبل وما توصل اليه الثنائى خلال مفاوضات التجديد لهم لتحديد الموقف النهائى لهم .

 برنامج الأهلي فى كأس عاصمة مصر

وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين .

يضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

شهيدة الشرف

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

بيراميدز

شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد الحكام

روني

واين روني ينتقد محمد صلاح بعد أزمة جلوسه على الدكة في ليفربول

منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن ضمن منافسات كأس العرب

شاهد.. منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

