قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة
نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير مناسب.. وكيل حامد حمدان يرفض الحديث عن مفاوضات الأهلي

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

رفض وكيل اللاعب حامد حمدان الإدلاء بأي تفاصيل تخص المفاوضات الجارية بين اللاعب والنادي الأهلي، مؤكداً أن الحديث في هذا الملف «غير مناسب في الوقت الحالي». 

وأوضح أن تركيز حامد ينصب بالكامل على مستقبله الفني، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو تكهنات بشأن وجهته المقبلة.

اقتراب من الزمالك بنسبة 80% قبل أن تتغير الأمور

كشف الوكيل أن حامد حمدان كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادي الزمالك بنسبة وصلت إلى 80%، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب «الحاجة إلى مزيد من الحكمة في اتخاذ القرار»، على حد وصفه. وأشار إلى أن سوء التفاهم الذي وقع كان نابعًا من اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف، وليس خلافات جوهرية.

وأشاد الوكيل بإدارة بتروجت، مؤكداً أنها تعمل على أعلى مستوى، كما أثنى بشدة على المدير الفني سيد عيد من الناحية الفنية والعقلية. وأضاف أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين إدارة الناديين على انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

محطات صعبة في مسيرة حامد بعد رحيله عن بيراميدز

تحدث وكيل اللاعب عن المرحلة الصعبة التي مر بها حامد بعد رحيله عن نادي بيراميدز، حيث اضطر للانتقال بين عدة أندية من أجل الحفاظ على مسيرته الكروية. فقد لعب لنادي طنطا، ثم الإنتاج الحربي، والهلال المطروحي، والمجد السكندري، قبل أن يستقر أخيرًا في بتروجت.

وأشار الوكيل إلى أن اللاعب عاش فترات قاسية لم يستطع الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن حامد واجه تحديات كبيرة دون دعم أو توجيه حقيقي من المحيطين به. وأضاف أن اللاعب كان «يقاتل بمفرده» للحفاظ على حلمه، وأن ما مر به من ابتلاءات كان خطوة لمرحلة أفضل ينتظرها لاحقًا.

التفاؤل بعودة قوية

اختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن حامد يمتلك عزيمة كبيرة للعودة إلى الواجهة، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل له نقلة نوعية في مسيرته، خاصة مع تحسن حالته الفنية والنفسية والدعم الذي بدأ يجده أخيرًا


 

حامد حمدان الاهلي بتروجيت اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

حالة الطقس

الطقس غدا.. تحذير عاجل من أجواء باردة وأمطار وبرق ورعد والصغرى بالقاهرة 12

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد المرسى السياحي شرق النيل وموظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت

قافلة طبية

طب الإسكندرية تطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف

مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا

أسرة طلاب من أجل مصر تنظم مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد