غير مناسب.. وكيل حامد حمدان يرفض الحديث عن مفاوضات الأهلي

رفض وكيل اللاعب حامد حمدان الإدلاء بأي تفاصيل تخص المفاوضات الجارية بين اللاعب والنادي الأهلي، مؤكداً أن الحديث في هذا الملف «غير مناسب في الوقت الحالي».

وأوضح أن تركيز حامد ينصب بالكامل على مستقبله الفني، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو تكهنات بشأن وجهته المقبلة.

اقتراب من الزمالك بنسبة 80% قبل أن تتغير الأمور

كشف الوكيل أن حامد حمدان كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادي الزمالك بنسبة وصلت إلى 80%، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب «الحاجة إلى مزيد من الحكمة في اتخاذ القرار»، على حد وصفه. وأشار إلى أن سوء التفاهم الذي وقع كان نابعًا من اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف، وليس خلافات جوهرية.

وأشاد الوكيل بإدارة بتروجت، مؤكداً أنها تعمل على أعلى مستوى، كما أثنى بشدة على المدير الفني سيد عيد من الناحية الفنية والعقلية. وأضاف أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين إدارة الناديين على انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

محطات صعبة في مسيرة حامد بعد رحيله عن بيراميدز

تحدث وكيل اللاعب عن المرحلة الصعبة التي مر بها حامد بعد رحيله عن نادي بيراميدز، حيث اضطر للانتقال بين عدة أندية من أجل الحفاظ على مسيرته الكروية. فقد لعب لنادي طنطا، ثم الإنتاج الحربي، والهلال المطروحي، والمجد السكندري، قبل أن يستقر أخيرًا في بتروجت.

وأشار الوكيل إلى أن اللاعب عاش فترات قاسية لم يستطع الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن حامد واجه تحديات كبيرة دون دعم أو توجيه حقيقي من المحيطين به. وأضاف أن اللاعب كان «يقاتل بمفرده» للحفاظ على حلمه، وأن ما مر به من ابتلاءات كان خطوة لمرحلة أفضل ينتظرها لاحقًا.

التفاؤل بعودة قوية

اختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن حامد يمتلك عزيمة كبيرة للعودة إلى الواجهة، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل له نقلة نوعية في مسيرته، خاصة مع تحسن حالته الفنية والنفسية والدعم الذي بدأ يجده أخيرًا



