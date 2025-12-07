قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة معلقة.. القيد يوقف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات صفقة انتقال لاعب وسط بتروجت، حامد حمدان، إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يتراجع عن ضم اللاعب، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخراً في بطولة كأس العرب.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن أزمة إيقاف القيد هي العائق الأساسي الذي يمنع إتمام الصفقة في الوقت الحالي، حيث تعمل الإدارة على توفير الموارد المالية اللازمة لرفع الإيقاف باعتباره أولوية قصوى قبل التفكير في أي تعاقدات جديدة.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تخطط لحل أزمة القيد أولاً، ثم استكمال الاتفاق مع نادي بتروجت لإتمام صفقة حمدان، خاصة وأن التفاوض بين الطرفين كان مقررًا حسمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد غدٍ الثلاثاء، في افتتاح مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يكثف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جهوده في الساعات الحالية للاستقرار على التشكيل الأنسب لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه عبد الرؤوف تحديات كبيرة بسبب موجة الغيابات التي تضرب خط دفاع الفريق، ما يضعه أمام اختبار صعب قبل المواجهة المرتقبة.

و يعاني الزمالك من نقص واضح في عناصره الأساسية عقب انضمام محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد للمنتخب المشارك في كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى وجود محمود الونش مع المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب، وغياب أحمد فتوح لالتحاقه بالمنتخب الأول.

كما يغيب المدافع المغربي محمود بنتايج لوجوده مع منتخب بلاده بجانب أزمته الأخيرة مع النادي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الدفاعي للفريق.

واضطر المدير الفني إلى تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لسد العجز، إلا أن نقص الخبرة وغياب الانسجام بينهم يثيران قلق الجهاز الفني، خاصة في ظل المشاركة تحت ضغط الجماهير في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعمل عبد الرؤوف خلال التدريبات الأخيرة على رفع معدلات الانسجام بين العناصر المتاحة، إضافة إلى عقد جلسات دعم نفسي مع اللاعبين الشباب لزيادة ثقتهم وتهيئتهم للمشاركة في هذه المرحلة الصعبة.

الإعلامي خالد الغندور بتروجت حامد حمدان نادي الزمالك بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة بالمحافظات .. مواعيد الصلوات الخمس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

وحدات الإسكان الجديدة

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

شهر رمضان 2026

موعد رؤية الهلال فلكيا.. باقي كام يوم على شهر رمضان 2026؟

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد