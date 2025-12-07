صفقة معلقة.. القيد يوقف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات صفقة انتقال لاعب وسط بتروجت، حامد حمدان، إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يتراجع عن ضم اللاعب، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخراً في بطولة كأس العرب.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن أزمة إيقاف القيد هي العائق الأساسي الذي يمنع إتمام الصفقة في الوقت الحالي، حيث تعمل الإدارة على توفير الموارد المالية اللازمة لرفع الإيقاف باعتباره أولوية قصوى قبل التفكير في أي تعاقدات جديدة.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تخطط لحل أزمة القيد أولاً، ثم استكمال الاتفاق مع نادي بتروجت لإتمام صفقة حمدان، خاصة وأن التفاوض بين الطرفين كان مقررًا حسمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد غدٍ الثلاثاء، في افتتاح مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يكثف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جهوده في الساعات الحالية للاستقرار على التشكيل الأنسب لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه عبد الرؤوف تحديات كبيرة بسبب موجة الغيابات التي تضرب خط دفاع الفريق، ما يضعه أمام اختبار صعب قبل المواجهة المرتقبة.

و يعاني الزمالك من نقص واضح في عناصره الأساسية عقب انضمام محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد للمنتخب المشارك في كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى وجود محمود الونش مع المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب، وغياب أحمد فتوح لالتحاقه بالمنتخب الأول.

كما يغيب المدافع المغربي محمود بنتايج لوجوده مع منتخب بلاده بجانب أزمته الأخيرة مع النادي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الدفاعي للفريق.

واضطر المدير الفني إلى تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لسد العجز، إلا أن نقص الخبرة وغياب الانسجام بينهم يثيران قلق الجهاز الفني، خاصة في ظل المشاركة تحت ضغط الجماهير في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعمل عبد الرؤوف خلال التدريبات الأخيرة على رفع معدلات الانسجام بين العناصر المتاحة، إضافة إلى عقد جلسات دعم نفسي مع اللاعبين الشباب لزيادة ثقتهم وتهيئتهم للمشاركة في هذه المرحلة الصعبة.