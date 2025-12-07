قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بين الإصابات والاستدعاءات الدولية.. الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

منتصر الرفاعي

يكثف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جهوده في الساعات الحالية للاستقرار على التشكيل الأنسب لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه عبد الرؤوف تحديات كبيرة بسبب موجة الغيابات التي تضرب خط دفاع الفريق، ما يضعه أمام اختبار صعب قبل المواجهة المرتقبة.

و يعاني الزمالك من نقص واضح في عناصره الأساسية عقب انضمام محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد للمنتخب المشارك في كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى وجود محمود الونش مع المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب، وغياب أحمد فتوح لالتحاقه بالمنتخب الأول.

كما يغيب المدافع المغربي محمود بنتايج لوجوده مع منتخب بلاده بجانب أزمته الأخيرة مع النادي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الدفاعي للفريق.

واضطر المدير الفني إلى تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لسد العجز، إلا أن نقص الخبرة وغياب الانسجام بينهم يثيران قلق الجهاز الفني، خاصة في ظل المشاركة تحت ضغط الجماهير في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعمل عبد الرؤوف خلال التدريبات الأخيرة على رفع معدلات الانسجام بين العناصر المتاحة، إضافة إلى عقد جلسات دعم نفسي مع اللاعبين الشباب لزيادة ثقتهم وتهيئتهم للمشاركة في هذه المرحلة الصعبة.

