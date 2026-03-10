قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار: مصر تحقق تقدمًا غير مسبوق في دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، كلمة خلال احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح "، التي تشرف برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي حرمُ رئيسِ الجمهورية ، وينظمها المجلس القومى للمرأة.
  

وقد استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم التهنئة بمناسبةِ اليومِ العالميِّ للمرأةِ.. وشهرِ المرأةِ المصريةِ.. وشهرِ رمضانِ الكريمِ ، وقالت :"ونحنُ نشهدُ اليومَ العالميَّ للمرأةِ، نقفُ إجلالًا لمسيرةٍ وطنيةٍ ملهمة، كانت فيها المرأةُ المصريةُ دائمًا شريكًا أصيلًا في صناعةِ الحضارةِ، وحارسةً للهويةِ، وقلبًا نابضًا بالعطاءِ في كلِّ موقعٍ ومسؤولية".
  

وأكدت على أن مصرُ شهدتْ خلالَ السنواتِ الماضيةِ تقدُّمًا إيجابيًّا غيرَ مسبوقٍ في مجالِ دعمِ وتمكينِ المرأةِ، وتعزيزِ المساواةِ بينَ الجنسينِ في مختلفِ المجالاتِ.. بفضلِ إرادةٍ سياسيةٍ واعيةٍ تؤمنُ بأنَّ تمكينَ المرأةِ ليس رفاهيةً، بل هو حقٌّ أصيلٌ واستحقاقٌ دستوريٌّ.. وأولويةٌ وطنيةٌ.. ومسارٌ تنمويٌّ لا غنى عنه.. فباتتِ المرأةُ المصريةُ تتصدَّرُ مواقعَ صنعِ القرار، وتحققُ إنجازاتٍ لافتةً في ميادينِ العملِ العامِّ والخاصِّ، وتثبتُ يومًا بعدَ يومٍ قدرتَها على القيادةِ والإبداعِ والتميُّز، حتى أصبحت مسيرتُها محلَّ إشادةٍ وتقديرٍ من المؤسساتِ الدوليةِ، ونموذجًا يُحتذى به في الإرادةِ والتحدي وصناعةِ النجاح.
 

كما شددت رئيسة المجلس على أنَّ ما تحققَ للمرأةِ المصريةِ من مكتسباتٍ غيرِ مسبوقةٍ، يعكسُ إيمانَ الدولةِ بدورها المحوريِّ في بناءِ الجمهوريةِ الجديدة، ويؤكدُ أنَّ الاستثمارَ في المرأةِ هو استثمارٌ في مستقبلِ الوطنِ بأسره.. ووجهت خالصُ الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ الجمهورية.. المساندِ والداعمِ الأولِ للمرأةِ المصريةِ.
 

وعرضت المستشارة أمل عمار ما تمَّ إحرازُهُ من تقدمٍ في الإطارِ الوطنيِّ للاستثمارِ في فتياتِ مصرَ برنامج "دوى" وبرنامجى"نورة" و"نور".. ذلك الملفُّ الذي يحظَى برعاية السيدة انتصار السيسي ، ويأتي في إطارِ "المشروعِ القومي لتنميةِ الأسرةِ المصرية".
 

موضحة أنه في إطار مبادرة "دوّي".. تم تدريبُ ما يزيد عن ستةِ آلافِ مدربٍ ومدربةٍ على حزمةِ أنشطةِ دوى المجتمعيةِ التي تساعدُ الفتياتِ على اكتشافِ أنفُسِهِنَّ، وتعزيزِ شعورِهِنَّ بالمسؤوليةِ، وبناءِ علاقاتٍ إيجابيةٍ.
فقد حققتْ دوائرُ الحكي.. وحوارُ الأجيالِ.. ونوادي المشاهدةِ.. والحواراتُ المجتمعيةُ.. والتعلمُ الرقميُّ.. والمعسكراتُ التوعويةُ ما يزيد عن مليون مشاركةٍ مجتمعيةٍ.. وحصلتْ مائتا ألفِ فتاةٍ على شهادةِ دوى للتعلمِ الرقميِّ.. وعبرَ منصاتِ دوى الرقميةِ؛ تحقق ثمانون مليونَ معدلِ وصولٍ، وتابعت قائلة:"إنجازاتٌ كبيرة… وأرقامٌ مُعبِّرة… تحققت بفضلِ تضافرِ الجهودِ الوطنيةِ المخلصة، وتكاملِ الأدوارِ بينَ الوزاراتِ والجهاتِ الحكوميةِ، والمجلسِ القوميِّ للطفولةِ والأمومةِ، والتنسيقِ البنّاءِ مع شركاءِ التنمية، في نموذجٍ يعكسُ روحَ العملِ الجماعيِّ والمسؤوليةِ المشتركةِ من أجلِ تمكينِ المرأةِ المصريةِ وتعزيزِ مكانتِها في مختلفِ القطاعات".
 

كما حققَ إطارُ عملِ برنامج "نورة" العديدَ من النجاحاتِ خلالَ العامِ الماضي، حيث استكملتْ نورة رحلتَها في أربعين قريةً واثني عشر مركزًا بمحافظاتِ أسيوط وسوهاج والدقهلية وبني سويف..وتم تدريبُ ما يقربُ من ثمانيةَ عشرَ ألفَ فتاةٍ، وتأهيلُ 988 ميسِّرةً للتواصلِ مع الفتياتِ بشكلٍ إيجابيٍّ ومؤثرٍ، ويضمُّ البرنامجُ 76 مدربةً مؤهلةً، و911 مجموعةً، وجارٍ العملُ على إطلاقِ الجزءِ الثاني من المسلسلِ الكارتونيِّ "نورة" بعد النجاحِ الكبيرِ الذي حققه الجزءُ الأول..وما زلنا نسعى لتحقيقِ حلمِ الوصولِ إلى أولِ مليونِ "نورة" في كلِّ محافظاتِ مصرَ.
 

وفي إطارِ برنامج "نور".. انضمَّ ما يزيدُ عن 3500 فتى، وتم تأهيلُ 23 مدربًا رئيسيًا، وتدريبُ 238 ميسرًا على توصيلِ أهدافِ البرنامج.   
 وفى إطار مبادرةُ «معًا بالوعي نحميها» – الذى يحظَى أيضًا برعاية السيدة انتصار السيسي والتى تهدف فى جوهرها الى تعزيز الوعي المجتمعي "صمام الأمان" لحماية استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن ..فقد حققت المبادرة إنجازاتٍ ملموسةً خلال العام، حيث شهدت تنفيذَ ما يقربُ من سبعةِ آلافِ نشاطٍ توعويٍّ متنوعٍ في مختلفِ المحافظات، واستهدفتْ ما يزيدُ على 135 ألفَ مستفيدةٍ ومستفيد، بما أسهم في تعزيزِ الوعيِ المجتمعيِّ بالقضايا ذاتِ الأولوية.
 

ووجهت خالصُ الشكرِ والتقديرِ إلى شركاءِ النجاحِ بهذه المبادرةِ الهامةِ من مختلفِ الوزاراتِ والمحافظاتِ وجامعاتِ مصرَ والمجالسِ والهيئاتِ والمؤسساتِ القومية.
  كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن فيلم" المصرية " ..الذى تم عرضه خلال الاحتفالية يأتى فى اطار  التمكينُ الاقتصاديُّ للمرأةِ الذى يعد أحدَ الركائزِ الأربعِ الأساسيةِ في "الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030"، والتي تُشكِّل جزءًا أصيلًا من رؤيةِ مصرَ  للتنميةِ المستدامة. وتهدفُ هذه الركيزةُ إلى تحويلِ المرأةِ إلى عنصرٍ فاعلٍ ومنتجٍ في الاقتصادِ القومي، من خلال سدِّ الفجواتِ النوعيةِ، وتوفيرِ فرصٍ متكافئة، وتنميةِ القدراتِ، ودعمِ ريادةِ الأعمالِ، وتعزيزِ الشمولِ الماليِّ، وتمكينِ المرأةِ الريفيةِ والمعيلة.
وفي هذا السياق، وباعتبارِ المجلسِ القوميِّ للمرأةِ هو الآليةَ الوطنيةَ المعنيةَ بتمكينِ المرأةِ المصريةِ، يقومُ المجلسُ بتنفيذِ مبادرةِ "المصرية" كمنصةٍ وطنيةٍ اقتصاديةٍ متكاملةٍ، تهدفُ إلى تحويلِ مخرجاتِ التدريباتِ الحرفيةِ وبرامجِ التمكينِ الاقتصاديِّ إلى مشروعاتٍ مستدامةٍ قادرةٍ على النفاذِ إلى الأسواقِ المحليةِ والدولية.
وتشملُ المبادرةُ برامجَ تدريبيةً متكاملةً، ومعارضَ بيعٍ مباشرٍ للجمهور، ومنصةً إلكترونيةً مستدامةً، ومنافذَ بيعٍ، بهدفِ ربطِ المرأةِ المنتجةِ بسلاسلِ القيمةِ الرسمية، ودعمِ التحولِ من النشاطِ غيرِ الرسميِّ إلى كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة، وتعزيزِ جودةِ المنتجِ المحليِّ ورفعِ قدرتِه التنافسية.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذه المبادرةُ تُعدُّ خطوةً استراتيجيةً لسدِّ الفجوةِ بين التدريبِ والإنتاجِ من جهة، والسوقِ والتعاقدِ والاستدامةِ من جهةٍ أخرى، حيث يدعمُ المجلسُ مشروعاتِ المشاغلِ التي وصلَ عددُها إلى 52 مشغلًا بكافةِ المحافظات، بالإضافةِ إلى الوحداتِ الإنتاجيةِ والدوراتِ التدريبيةِ، وذلك في إطارِ المشروعِ القوميِّ لتنميةِ الأسرةِ المصريةِ ومبادرةِ "حياة كريمة".
وأضافت أن مبادرةُ "المصرية" تأتي استجابةً لتوجيهاتِ فخامةِ السيدِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي بأنَّ الدولةَ ملتزمةٌ بإيجادِ مساراتٍ متعددةٍ لتحقيقِ التمكينِ الاقتصاديِّ للمرأةِ، سواءٌ عبر توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ أو دعمِ ريادةِ الأعمالِ لتحقيق التنمية المستدامة. 
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها قائلة:"إنَّ ما نشهده اليوم ليس احتفالًا بإنجازٍ تحقق فحسب، بل تجديدُ عهدٍ بمواصلةِ الطريقِ نحو تمكينٍ أوسع، وتأثيرٍ أعمق، وفرصٍ أكثرَ عدالةً لكلِّ امرأةٍ وفتاةٍ على أرضِ مصر. سنظلُّ نعملُ بعزمٍ لا يلين، وإيمانٍ لا يتزعزع، حتى تظلَّ المرأةُ المصريةُ عنوانًا للقوةِ والوعيِ والريادة، وشريكًا كاملًا في صناعةِ المستقبلِ وصونِ مكتسباتِ الوطن ..حفظَ اللهُ مصرَ، ووفَّق قيادتَها، وجعل مسيرةَ نسائها دائمًا مصدرَ فخرٍ واعتزاز".

المرأة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة يوم المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

الدورة الرمضانية بسانت كاترين

ليلة كروية في سانت كاترين.. "موجن لاند" يتوج ببطولة الدورة الرمضانية للمرة الثالثة

جنوب سيناء

رئيس مدينة سانت كاترين يتفقد الأسواق لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مواقف الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ..صور

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد