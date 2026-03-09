المجلس القومي للمرأة يشكر ميناء القاهرة الجوي لاحتفالهم باليوم العالمي للمرأة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص الشكر والتقدير لإدارة ميناء القاهرة الجوي لاحتفالهم باليوم العالمي للمرأة.



وثمنت المستشارة أمل عمار مبادرة ميناء القاهرة الجوي والتى تؤكد حرصه على تقدير دور المرأة المصرية والاحتفاء بها ، مثمنة هذه المبادرات الداعمة لقضايا المرأة، والتي تعكس وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، وتسهم في نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة، كما تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.