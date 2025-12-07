إعلامي: الزمالك لم يصرف النظر عن صفقة حامد حمدان واللاعب هدف رئيسي في الشتاء

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصرف القلعة البيضاء مع صفقة اللاعب حامد حمدان.

صفقة حامد حمدان مع الزمالك

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إدارة الزمالك لم تصرف النظر عن التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجت، مشيراً إلى أن اللاعب ما زال ضمن الخيارات المطروحة بقوة داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد تألقه اللافت مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب”.

وتابع: “أزمة إيقاف القيد لا تزال تعرقل إتمام الصفقة في الوقت الحالي، إلا أن الأموال المنتظر توفيرها خلال الأيام المقبلة سيتم تخصيصها بشكل مباشر لرفع الإيقاف باعتباره أولوية قصوى للإدارة”.

واختتم: “الزمالك يخطط بعد حل أزمة القيد إلى إنهاء الاتفاق مع نادي بتروجت واللاعب ليكون حامد حمدان أولى صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي حال اكتمال الإجراءات”.