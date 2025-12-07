خالد الغندور: 3 شروط من أشرف داري للموافقة على الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط اللاعب أشرف داري للرحيل من الأهلي.

شروط أشرف داري

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اللاعب أبدى انفتاحه على فكرة الخروج في يناير، لكنه اشترط عدة أمور لضمان حقوقه المالية في تعاقده الممتد مع النادي لثلاثة مواسم قادمة”.

وأكمل: "وجاءت شروطه كالتالي:

1. في حال خروجه إعارة، يشترط داري الحصول على نفس قيمة راتبه الذي يتقاضاه مع الأهلي من النادي المنتقل إليه.

2. إذا كان راتب النادي المعار له أقل مما يحصل عليه داخل القلعة الحمراء، يطالب بأن يتحمل الأهلي الفارق لضمان حصوله على نفس القيمة المتفق عليها بعقده الحالي.

3. في حالة البيع النهائي، يرغب اللاعب في الحصول على كامل مستحقاته المتبقية في عقده مع الأهلي عن فترة الثلاثة أعوام المقبلة".

واختتم: "وتأتي هذه الشروط في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الأهلي مستقبل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي".

تسويق أشرف داري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي بدأت بالفعل في تسويق المدافع المغربي أشرف داري في عدد من الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها الدوري الفرنسي والبلجيكي والتركي، بالإضافة إلى دوريات الخليج، وذلك بحثًا عن عرض مناسب لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح الغندور، في تصريحات عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن النادي كثف اتصالاته مع وكلاء اللاعبين وشبكات التسويق الأوروبية لعرض اللاعب على عدة أندية، في ظل رغبة الأهلي في تحقيق استفادة مالية جيدة من رحيله، خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية في الفترة الماضية.