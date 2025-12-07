قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
خالد الغندور: 3 شروط من أشرف داري للموافقة على الرحيل عن الأهلي

أشرف داري
أشرف داري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط اللاعب أشرف داري للرحيل من الأهلي.

شروط أشرف داري 

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اللاعب أبدى انفتاحه على فكرة الخروج في يناير، لكنه اشترط عدة أمور لضمان حقوقه المالية في تعاقده الممتد مع النادي لثلاثة مواسم قادمة”.

وأكمل: "وجاءت شروطه كالتالي:

1. في حال خروجه إعارة، يشترط داري الحصول على نفس قيمة راتبه الذي يتقاضاه مع الأهلي من النادي المنتقل إليه.

2. إذا كان راتب النادي المعار له أقل مما يحصل عليه داخل القلعة الحمراء، يطالب بأن يتحمل الأهلي الفارق لضمان حصوله على نفس القيمة المتفق عليها بعقده الحالي.

3. في حالة البيع النهائي، يرغب اللاعب في الحصول على كامل مستحقاته المتبقية في عقده مع الأهلي عن فترة الثلاثة أعوام المقبلة".

واختتم: "وتأتي هذه الشروط في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الأهلي مستقبل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي".

تسويق أشرف داري

كشف الإعلامي خالد الغندور،  أن إدارة النادي الأهلي بدأت بالفعل في تسويق المدافع المغربي أشرف داري في عدد من الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها الدوري الفرنسي والبلجيكي والتركي، بالإضافة إلى دوريات الخليج، وذلك بحثًا عن عرض مناسب لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح الغندور، في تصريحات عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن النادي كثف اتصالاته مع وكلاء اللاعبين وشبكات التسويق الأوروبية لعرض اللاعب على عدة أندية، في ظل رغبة الأهلي في تحقيق استفادة مالية جيدة من رحيله، خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية في الفترة الماضية.

أشرف داري الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

