الغندور: لا نية لعودة خالد جلال لقيادة الزمالك فنيًا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن عودة خالد جلال لقيادة الزمالك فنيًا.

عودة خالد جلال

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“لا يوجد أي تفكير حاليًا داخل الزمالك في الاستعانة بخالد جلال، المدير الفني السابق للفريق، لقيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ما تردد عن توليه المسؤولية على أن يعمل أحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًا تحت قيادته غير صحيح تمامًا”.

وتابع :“بالفعل كان هناك حديث سابق عن إمكانية تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا مؤقتًا ولكن قبل التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، إلا أن هذا المقترح تم إغلاقه نهائيًا في الوقت الراهن”

واختتم :“يتمسك مجلس إدارة الزمالك بالمنظومة الفنية الحالية بقيادة أحمد عبد الرؤوف، مع الاستمرار في مناقشة ملفات دعم الفريق وحل الأزمات القائمة”

هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا

وكان قد أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك شائعات تحارب القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود بنتايج أكد لنا أنه لم يرسل إنذارًا بفسخ عقده، ولكنه في نفس الوقت يُطالب بالحصول على مستحقاته، وهو بالفعل حصل على نصفها".

وأضاف: "سيكون هناك جلسة مع الجهات المسؤولة الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات ملف أرض 6 أكتوبر، والمجلس يضع جزءًا من آماله على هذا الأمر".

وأوضح: "قدمنا المسار القضائي فيما يخص موقف الزمالك من أرض النادي في 6 أكتوبر، وما زلنا متمسكين بحقنا في الأرض، وشركة الكرة من الحلول الهامة للحفاظ على موارد فريق كرة القدم وأمور أخرى".

وتابع: "الزمالك في طريقه لإنشاء شركة كرة القدم خلال أسبوعين، وهناك أسماء كثيرة مطروحة لشركة الكرة، لكن سيتم تحديد الأمر بعد الحصول على الموافقة".

واختتم: "مجلس إدارة الزمالك يريد استكمال مدته حتى النهاية، ومن يملك حلولًا فليأتِ ويقدمها، ونحن تحت أمر الجمعية العمومية، والجميع في المجلس يُقاتل من أجل خدمة القلعة البيضاء".