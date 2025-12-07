قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
خالد طلعت يفجر مفاجأة بشأن أرقام المنتخب في البطولة العربية.. تفاصيل

فجر الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن احصائية هذا الموسم

للاعبي منتخب مصر .

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" حلمي طولان أشرك 17 لاعبا من 9 أندية مختلفة مفيش لاعب من الزمالك ".

تعادل منتخب مصر أمام الامارات

وكان قد أعرب مروان حمدي، مهاجم المنتخب المصري، عن ثقته في قدرة الفراعنة على حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العرب 2025، رغم التعادل الإيجابي مع منتخب الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال حمدي في تصريحات تليفزيونية إن المباراة جاءت شديدة الصعوبة، مؤكدًا أن الفريق واجه خصمًا منظمًا ولديه رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية. 

وأضاف: "التأهل ما زال بين أيدينا، وهدفنا الآن الفوز على منتخب الأردن في اللقاء الأخير لحسم الصعود دون انتظار نتائج المنافسين".

تحديات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان

وتحدث حمدي عن الفترة التي يمر بها المنتخب تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، موضحًا أن ضيق الوقت وعدم خوض عدد كافٍ من التدريبات المشتركة أثّر على درجة الانسجام داخل الفريق.

وأوضح اللاعب أن طولان يعمل على خلق حالة من التفاهم التدريجي بين اللاعبين، وأن التحسن سيظهر بصورة أكبر في المباريات المقبلة، مؤكدًا التزام الجميع بتنفيذ خطط الجهاز الفني وأهمية الاستمرار في التطور خلال البطولة.

تفاصيل مباراة مصر والإمارات

وانتهت مواجهة مصر والإمارات بنتيجة التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

تقدّم المنتخب الإماراتي أولًا عبر اللاعب كايو في الدقيقة 60، قبل أن ينجح مروان حمدي في تسجيل هدف التعادل للفراعنة بالدقيقة 85، ليحافظ على آمال المنتخب في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

موقف المجموعة وفرص التأهل

بعد هذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين وضعته في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة. ويحتاج الفريق المصري إلى تحقيق الفوز أمام الأردن في الجولة الأخيرة ليصل إلى النقطة الخامسة ويتأهل رسميًا في المركز الثاني.

وفي حال انتهاء مباراة مصر والأردن بالتعادل، سيصبح رصيد الفراعنة ثلاث نقاط، وسيعتمد التأهل حينها على نتيجة مواجهة الإمارات والكويت، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى تعادل المنتخبين ليضمن الصعود.

