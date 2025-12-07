مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر الثاني يحتاج للفوز أمام الأردن لتخطي دور المجموعات.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مستوى منتخب مصر أمام الإمارات كان أقل من مباراة الكويت، وكان يجب مشاركة الونش مع المنتخب، وهناك علامات استفهام على عدم مشاركته".

وأضاف: "مباراة مصر والأردن ستكون صعبة للغاية، وأتمنى وضع تشكيل مناسب لهذا اللقاء، ويجب مشاركة أفشة كأساسي".

وأوضح: "بطولة كأس العرب، من وجهة نظري، أقوى من أمم إفريقيا، سواء من حيث قوة المباريات أو التنظيم".