ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
رياضة

مروان حمدي رجل مباراة منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

مروان حمدي
مروان حمدي
إسلام مقلد

حصد مروان حمدي جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر والإمارات التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

وحصد حمدي الجائزة بعد تسجيله هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليتوج مجهوده في المباراة بهذه الجائزة.

تعادل مصر مع الإمارات

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب مصر ومنتخب الإمارات، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل للإمارات في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد هجمة مرتدة خلف دفاعات منتخب مصر لتعلن عن تقدم الإمارات بهدف نظيف.

وسجل مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد رأسية رائعة من عرضية كريم العراقي، لتعلن عن تعادل منتخب مصر في اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء، وإضاعة فرصتين محققتين في الدقيقة الرابعة للتهديف عن طريق غنام محمد لكن كرته جاءت أعلى المرمى، والدقيقة 41 للتهديف عن طريق ياسين مرعي برأسية لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف التقدم.

إصابة أكرم توفيق ولوان بيريرا

وفي الدقيقة 6 تعرض أكرم توفيق لاعب منتخب مصر ولوان بيريرا لاعب منتخب الإمارات لإصابة خلال مواجهة منتخب مصر والإمارات، على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

واصطدم اللاعبان برأس بعض مما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من 4 دقائق للعلاج، ودخول الطاقم الطبي للمنتخبين، إلا أن أكرم توفيق عاد لوعيه سريعا، ولاعب الإمارات تم ربط رأسه بضمادة عاجلة، واستكمل اللاعبين المباراة.

وفي الدقيقة 29 أجرى منتخب الإمارات تغيرين اضطرارين بخروج لوان بيريرا وعلاء الدين زهير بعد تعرضهما للإصابة، ودخل بدلا منهما محمد راشد وكايو لوكاس.

ترتيب المنتخبين

وبتلك النتيجة يرفع المنتخب رصيده للنقطة 2 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة خلف الأردن المتصدر والمتأهل للدور الثاني، بينما رفع الإمارات رصيده للنقطة 1 ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وحرص كريم فؤاد لاعب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، على الحضور مع بعثة المنتخب إلى استاد لوسيل بقطر استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

وحرص فؤاد رغم إصابته على مساندة زملائه في المنتخب، وظهر اللاعب ممسكا بعكازين للسير بهما، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الكويت في الجولة الأولى وغيابه حتى 6 أسابيع.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل المنتخب لمواجهة الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل في قطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا

خط الوسط:

محمد النني - غنام محمد - عمرو السولية

خط الهجوم:
مصطفى سعد ميسي - إسلام عيسي - مروان حمدي

البدلاء:

محمد عواد - على لطفي - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود الونش - هادي رياض - محمد مجدي أفشة - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف

تشكيل الإمارات لمواجهة مصر في كأس العرب

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمينتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير.

خط الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا – لوكاس خيمينيز.

خط الهجوم: يحيى الغساني – برونو أوليفيرا.

فوز الأردن على الكويت

تغلب منتخب الأردن بقيادة الحسين عموتة على نظيره منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وأقيمت مباراة الأردن ونظيره منتخب الكويت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.وتأهل منتخب الأردن إلي الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب عقب تحقيق انتصارين أمام الإمارات والكويت بنتيجة 2/ 1ويتبقي له مواجهة منتخب مصر الثاني.

وأنهي منتخب الأردن الشوط الأول أمام نظيره منتخب الكويت بالتقدم بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

أحرز محمد أبوطه هدف منتخب الأردن الأول في شباك منتخب الكويت بالدقيقة 17 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لمنتخب الأزرق.

وأهدر منتخب الأردن تسجيل الهدف الثاني بعدما اصطدمت الكرة بعارضة حارس مرمى الكويت فى الدقيقة 18.

أضاف منتخب الأردن الهدف الثاني فى شباك الكويت فى المباراة المقامة حاليا فى ثاني جولات بطولة كأس العرب.

وألغي حكم اللقاء هدفا أحرزه لاعب منتخب الأردن فى شباك الكويت بداعي التسلل في الدقيقة 53 بعد العودة إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

وقلص يوسف ناصر الفارق وسجل هدف منتخب الكوي الأول فى شباك الأردن من ضربة رأسية سكنت شباك حارس مرمي النشامي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح منتخب الأردن عقب عرقلة حارس المرمي لمنتخب الكويت للاعب النشامي ومنع هدف محقق من انفراد داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.
 

تشكيل الكويت

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: حسن حمدان، ناصر خضر، راشد الدوسري، الشريفي

خط الوسط: رضا هاني، تامر فالح، شهاب، الرشيدي

خط الهجوم: العنزي، الخالدي.

تشكيل الأردن 

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي

خط الوسط: الرشدان، عامر جاموس، مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، يزن لنعيمات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأردن - 6 نقاط

2- مصر - نقطتين

3- الإمارات - نقطة

4- الكويت - نقطة

منتخب مصر الإمارات مروان حمدي

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

جوجل

جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

