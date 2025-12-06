فيفا يكشف عن ملاعب مباريات منتخب مصر بكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن ملاعب مباريات منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوقعت القرعة التي أقيمت أمس في أمريكا منتخب "الفراعنة" في المجموعة السابعة مع منتخبات "بلجيكا، إيران ونيوزيلاندا".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سياتل الأمريكي يوم 15 يونيو مباراة الجولة الأولى بين مصر وبلجيكا.

فيما تقام المباراة الثانية أمام منتخب نيوزيلاندا على ملعب فانكوفر بكندا يوم 21 يونيو.

أما المباراة الثالثة ستكون أمام إيران وتقام يوم 26 يونيو على ملعب سياتل في أمريكا.

وأُجريت قرعة كأس العالم أمس الجمعة، في مركز جون كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.