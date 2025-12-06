الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي.. ماهي جائزة فيفا للسلام؟

في حدث غير مسبوق، توج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة فيفا للسلام التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى، وذلك على هامش مشاركته في مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتأتي النسخة المقبلة من المونديال كأضخم نسخة في التاريخ، إذ تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ما هي جائزة “فيفا للسلام”؟

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه الجائزة حديثا، بهدف تكريم الشخصيات التي قدمت مساهمات استثنائية في نشر السلام وتوحيد الشعوب عبر مبادرات أو ممارسات مرتبطة بكرة القدم.

وبحسب بيان الفيفا، تقدم الجائزة نيابة عن أكثر من خمسة مليارات مشجع حول العالم، ممن يرون في كرة القدم مصدرا للفرح والأمل والتقارب الإنساني.

وتمنح الجائزة للأفراد الذين استطاعوا، من خلال التزامهم وأفعالهم المؤثرة، جمع الناس حول قيم السلام والوحدة، تقديرا لإنجازات تُوصف بأنها “فريدة وخاصة”.

قرعة مونديال 2026 نسخة استثنائية بكل المقاييس

تحمل قرعة بطولة كأس العالم 2026 طابعا خاصًا، كونها أول قرعة لنسخة تضم 48 منتخبا ولا تزال 6 بطاقات متاحة لم تحسم بعد:

منتخبان عبر الملحق العالمي

أربعة منتخبات عبر الملحق الأوروبي

على أن تُلعب مباريات الملحقين في مارس 2026.

وستقام البطولة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، مع بث عالمي لمراسم القرعة التي تحدد مسار كل منتخب في النسخة الأكبر من الحدث الكروي الأهم عالميا.

تصنيف المنتخبات قبل إجراء القرعة

الوعاء الأول كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء الثاني كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث قطر، النرويج، بنما، مصر، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، إلى جانب أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي، ومنتخبين من الملحق العالمي.

حضور واسع لمدربي المنتخبات ومسؤولي الاتحادات

تشهد مراسم القرعة حضورا رسميا رفيع المستوى، يشمل مدربي المنتخبات المتأهلة، وممثلي الاتحادات المشاركة، إضافة إلى ممثلي المنتخبات التي لا تزال تتنافس على آخر بطاقات التأهل عبر الملحقين العالمي والأوروبي.

