حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. سيارة نقل اصطدمت بـ3 مركبات و3قتلى و3مصابين
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي.. ماهي جائزة فيفا للسلام؟

أمينة الدسوقي

في حدث غير مسبوق، توج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة فيفا للسلام التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى، وذلك على هامش مشاركته في مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 المقامة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتأتي النسخة المقبلة من المونديال كأضخم نسخة في التاريخ، إذ تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ما هي جائزة “فيفا للسلام”؟

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه الجائزة حديثا، بهدف تكريم الشخصيات التي قدمت مساهمات استثنائية في نشر السلام وتوحيد الشعوب عبر مبادرات أو ممارسات مرتبطة بكرة القدم.

وبحسب بيان الفيفا، تقدم الجائزة نيابة عن أكثر من خمسة مليارات مشجع حول العالم، ممن يرون في كرة القدم مصدرا للفرح والأمل والتقارب الإنساني.

وتمنح الجائزة للأفراد الذين استطاعوا، من خلال التزامهم وأفعالهم المؤثرة، جمع الناس حول قيم السلام والوحدة، تقديرا لإنجازات تُوصف بأنها “فريدة وخاصة”.

قرعة مونديال 2026 نسخة استثنائية بكل المقاييس

تحمل قرعة بطولة كأس العالم 2026 طابعا خاصًا، كونها أول قرعة لنسخة تضم 48 منتخبا ولا تزال 6 بطاقات متاحة لم تحسم بعد:

منتخبان عبر الملحق العالمي

أربعة منتخبات عبر الملحق الأوروبي
على أن تُلعب مباريات الملحقين في مارس 2026.

وستقام البطولة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، مع بث عالمي لمراسم القرعة التي تحدد مسار كل منتخب في النسخة الأكبر من الحدث الكروي الأهم عالميا.

تصنيف المنتخبات قبل إجراء القرعة

الوعاء الأول كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء الثاني كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث قطر، النرويج، بنما، مصر، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، إلى جانب أربعة منتخبات من الملحق الأوروبي، ومنتخبين من الملحق العالمي.

حضور واسع لمدربي المنتخبات ومسؤولي الاتحادات

تشهد مراسم القرعة حضورا رسميا رفيع المستوى، يشمل مدربي المنتخبات المتأهلة، وممثلي الاتحادات المشاركة، إضافة إلى ممثلي المنتخبات التي لا تزال تتنافس على آخر بطاقات التأهل عبر الملحقين العالمي والأوروبي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

